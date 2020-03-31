Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

Госдума приняла в окончательном чтении о введении отсрочек по налогам, снижении страховых взносов для малого и среднего бизнеса на период с 1 января до 31 декабря 2020 года.

По новому закону правительство РФ получает в 2020 году право приостанавливать, отменять или переносить налоговые проверки, увеличивать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, менять порядок уплаты пеней, штрафов, процентов, сообщил ТАСС. К этим налогам относятся транспортный налог, налог на имущество организаций и земельный налог, включая вводимые региональными властями.

Страховые взносы на зарплату снижаются в два раза для тех, кто выплачивает зарплату более одного МРОТа.

Правительство по новому закону сможет увеличивать срок сдачи налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности.