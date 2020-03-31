Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

Среди подписчиков сайта стопкоронавирус.рф с середины дня 30 марта и до утра 31 марта проводился опрос с целью выяснить, насколько люди встревожены ситуацией с распространением нового коронавируса.

Больше половины граждан России, которые приняли участие в опросе (от 50 до 60 процентов), признались, что "немного встревожены" происходящим.

При этом примерно каждый пятый признался, что ситуация с новым коронавирусом на его настроение и мироощущение никак не повлияла.

Сильную тревогу, судя по результатам опроса, испытывают 20 процентов опрошенных, а от двух до шести процентов признались, что находятся в состоянии настоящей паники.

Накануне психолог Олеся Вихристюк в эфире телеканала "Россия 24" дала советы, как в текущей ситуации бороться с тревогой и стрессом.

В частности, она посоветовала ограничить просмотр ленты новостей, делать зарядку и заниматься хозяйственными делами и планировать свой день, а лучше – несколько дней, и тогда происходящее будет восприниматься легче.