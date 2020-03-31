Инвалидность в России будут устанавливать заочно

В России до 1 октября инвалидность будет назначаться в заочной форме без личного участия. Поездки в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) временно отменяются, передает "Интерфакс".

Минтруд, разработавший проект, поясняет, что ранее установленную группу инвалидности и программу реабилитации автоматически продлят. Это также касается и переосвидетельствования.

Кроме того, пенсии по инвалидности будут назначаться и продлеваться автоматически.