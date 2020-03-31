Экс-игрок "Зенита" Мак покинул "Коньяспор" спустя два месяца после перехода

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Роберт Мак расторг контракт с клубом "Коньяспор" по обоюдному согласию сторон. 28-летний словак покинул стан "сине-бело-голубых" и перешел в турецкую команду в январе текущего года.

Мак принял решение покинуть клуб, так как беспокоится о своей семье из-за распространения коронавируса COVID-19. Как сообщает пресс-служба "Коньяспора", учитывая сложившуюся ситуацию, руководство клуба согласилось пойти на встречу футболисту.

Futbolcumuz Robert Mak’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir



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Напомним, Роберт перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В составе петербуржцев словак принял участие в 72 играх во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач. Также на его счету 58 матчей и 12 голов за сборную Словакии.