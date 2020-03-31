63 дня на свои: на сколько в среднем хватит денег при потере работы

При потере работы накоплений россиян хватит в среднем на 63 дня, подсчитало Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). Экономисты ожидают роста выдачи потребительских кредитов и увеличение долгов россиян – в условиях потери работы не все смогут жить на свои сбережения, сообщается в исследовании.

НАФИ провело оценку ситуации в условиях быстрого изменения условий из-за коронавируса в бизнесе и на рынке труда. В начале марта большинство работающих россиян считали потерю работы маловероятной, а сегодня большинство ожидают худшего. Только 42% граждан заявили, что после потери работы они смогут только месяц оплачивать все необходимые расходы – квитанции ЖКХ, продукты – без займов у близких и оформления кредитов.

Около 26% россиян в случае потери работы смогут прожить на свои сбережения менее трех месяцев. И только 10% россиян смогут прожить на свои сбережения от 3 до 6 месяцев, и еще 10% проживут на свои сбережения без работы более полугода.

"В среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня", — отмечается в исследовании.

Больше всего накоплений у жителей российских столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.

Накоплений при потере работы в столице в среднем хватит на 83 дня, и еще 29% жителей столицы смогут прожить менее месяца.

В селах накоплений россиян хватает в среднем на 53 дня жизни без работы, а 47% сельчан смогут прожить на свои сбережения менее месяца.

У россиян, проживающих вместе с женой, "подушка безопасности" больше, чем у одиноких — 66 дня против 58 дней.

У семейных ситуация чуть хуже. В семьях с одним ребенком накоплений хватит на 65 дней, для россиян с двумя детьми – 62, с тремя – 52 дня.