Опрос PwC: большинство финдиректоров обеспокоены влиянием коронавируса на бизнес

Опрос финансовых директоров компаний, проведенный PwC, показал, что 87% респондентов обеспокоены тем, что пандемия коронавируса может оказать значительное влияние на их бизнес, по сравнению с 54% двумя неделями ранее. Об этом сообщает CNBC.

Новый опрос был проведен с 23 по 25 марта среди финансовых директоров фирм из различных отраслей. 76% респондентов заявили, что они ожидают возвращения к нормальной работе в течение трех месяцев, если вспышка коронавируса завершится. Двумя неделями ранее эта доля составляла 90%.

В начале марта 46% финансовых директоров полагали, что вспышка вируса ограничивается конкретными регионами или представляет собой изолированную проблему, не влияющую на их бизнес. В ходе нового опроса только 13% респондентов отметили, что рассматривают коронавирус как ограниченную угрозу.

Большинство финансовых директоров ожидают снижения производительности труда в следующем месяце, а также изменений в штатном расписании из-за замедления деловой активности. Однако только 16% респондентов ожидают увольнений.

Основным источником опасений большинство участников опроса (84%) считают глобальную рецессию, следом идут финансовые последствия пандемии, в том числе ее влияние на финансовые результаты компаний.

Международный валютный фонд прогнозирует, что пандемия COVID-19 вызовет глобальную рецессию, которая может оказаться даже хуже, чем во времена мирового финансового кризиса.