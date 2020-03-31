Коронавирус показал чрезмерную зависимость США от дешевого медицинского импорта

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что страна будет стремиться к расширению внутреннего производства ключевых медицинских товаров в свете стратегической уязвимости, выявленной в ходе пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

"К сожалению, как и другие, мы узнаем во время этого кризиса, что чрезмерная зависимость от других стран как источника дешевых медицинских товаров и материалов создала стратегическую уязвимость для нашей экономики", — сказал Лайтхайзер министрам торговли стран G20.

"Что касается США, то мы поощряем диверсификацию цепочек поставок и стремимся стимулировать увеличение производства внутри страны", — добавил он.

США вышли на первое место по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19. Количество зараженных коронавирусом в стране превысило 160 тысяч человек, более 3 тысяч человек скончались.

Накануне президент США Дональд Трамп отказался от снятия карантинных мер к Пасхе, 12 апреля. Он сообщил, что меры будут продлены до конца апреля.