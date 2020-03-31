Саудовская Аравия дает рекордные скидки на СПГ

Саудовская Аравия пытается продать свой сжиженный газ. Государственная компания Saudi Aramco пошла на беспрецедентное снижение цен на СПГ с поставкой в апреле. Контрактная цена на пропан в следующем месяце будет снижена почти в два раза (46,5%) с $430 за тонну до $230.

Также в двое будет снижена цена на бутан – до $240.

Данные цены являются эталонными для сжиженных нефтяных газов (СНГ), реализуемых из региона Ближнего Востока в Азии, отмечает “Интерфакс”.

Вместе с тем, несмотря на обвальное падение цен на нефть, Саудовская Аравия не собирается отказываться от планов по увеличению добычи и уже сегодня обещала начать повышать работу добываемых мощностей до максимумов.

Однако даже низкие цены пока не заставляют потребителей покупать энергоносители. Как сообщило накануне издание The Wall Street Journal, многие нефтеперерабатывающие заводы отказываются покупать сырье у Saudi Aramco.