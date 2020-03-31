Парижский автосалон отменили из-за коронавируса: моторшоу поменяет формат

Вслед за выставками в Женеве, Пекине, Нью-Йорке и Детройте, а также "Фестивалем скорости" в британском Гудвуде давления коронавируса не выдержали и организаторы автосалона в Париже - хотя состояться он должен был только в октябре.

В редакцию АвтоВести поступило официальное пресс-коммюнике, в котором сообщается о частичной отмене выставки. Организаторы не станут проводить ее основную часть - собственно мотор-шоу с демонстрацией автомобильных новинок и большим количеством публики.

Заявлено, что некоторые мелкие мероприятия, которые традиционно сопровождали Парижский автосалон, пока значатся в расписании. К примеру, пока планируется открыть специализированный стенд Smart City, посвященный технологиям городской мобильности. Кроме того, не будут отменены и кое-какие бизнес-события, которые привлекают куда меньше публики. В то же время организаторы подчеркивают, что планы еще могут не раз поменяться.

"Ничего уже не будет прежним, но в ходе этого кризиса мы должны научиться быть гибкими, креативными и более инновационными, чем когда-либо", - говорится в сообщении. Возможно, в будущем Парижский автосалон полностью сменит формат - как это уже было анонсировано для другой крупной европейской выставки IAA, ранее проходившей во Франкфурте.

К слову, до сих пор нельзя исключать и возможности отмены либо переноса Московского автосалона, который должен состояться в начале осени. Ранее сообщалось, что его организаторы примут окончательное решение в течение весны в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса.