Алексей Текслер: на территории региона введен режим обязательной изоляции

За минувшие сутки в Челябинской области новых заболевших коронавирусом не обнаружено, передает ГТРК "Южный Урал". Все 14 жителей с уже поставленным диагнозом лечатся в инфекционных отделениях больниц. Восемь человек ожидают результатов анализов из лаборатории.

Тем не менее, расслабляться не стоит, заявил глава региона. По словам Алексея Текслера, не исключается вариант полной изоляции, введенной в Москве. В ближайшее время по городу поедут автомобили с громкоговорителями. Таким образом, гражданам напомнят о необходимости соблюдать домашний режим.

Также в городе обустраиваются дополнительные лаборатории для проведения анализов на наличие инфекции. Сюда уже доставлено не менее 3 тысяч тест-систем. Как прокомментировал губернатор, появится возможность проверять всех жителей с симптомами вирусных инфекций.

Финансовую поддержку окажут индивидуальным предпринимателям, терпящим убытки из-за карантина.

Как стало только что известно, на Южном Урале тоже введен режим обязательной изоляции. Распоряжение подписано губернатором, передает пресс-служба главы региона.