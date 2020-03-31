"Он нам слишком дорог". "Ювентус" может продать Криштиану Роналду

Материальные потери, с которыми столкнулись из-за пандемии ведущие футбольные клубы, ставят перед ними новые вызовы. Как сократить финансовую ведомость? Снизить зарплаты? Продать звезд? Итальянский "Ювентус" задумался о выставлении на трансфер португальца Криштиану Роналду.

Эксперты считают весьма маловероятным, что после возобновления сезона "Старая синьора" сможет безболезненно платить Роналду оговоренную "на берегу" зарплату. А ведь немолодой 35-летний португальский форвард обходится "Юве" в 31 млн евро в год.

В этой связи инсайдеры, на которых ссылается издание Il Messaggero, сообщают, что руководство "Ювентуса" рассматривает возможность продажи Криша в другой клуб. Во всяком случае, "Старая синьора" готова рассмотреть предложения по трансферу от 70 млн евро. Впрочем, не исключено также, что португалец все же доработает нынешний контракт, рассчитанный до лета 2022 года.