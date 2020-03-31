Министр образования: количество бюджетных мест в вузах будет увеличиваться

Количество бюждетных мест в российских вузах будет увеличиваться "в горизонте до 2024 года", заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ведомства отметил: как бы ни складывалась экономическая ситуация в стране, министерство не намерено менять эту стратегию. По его словам, увеличивать количество бюджетных мест необходимо, поскольку растет число выпускников школ.

Также, по его словам, будет перераспределяться количество бюджетных мест в разных сферах образования. Как отметил министр, их станет больше в области гуманитарных наук и педагогики.

Ранее Фальков сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 и изменении времени сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) сроки приема документов в вузы будут перенесены. Что касается сроков зачисления в вузы, то, по словам министра, во второй половине августа планируется "всех зачислить".