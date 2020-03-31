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31 марта 202012:14

6 условий объявления комендантского часа в странах мира

Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Эпидемия коронавируса распространяется по планете, и власти разных стран мира принимают меры, чтобы справиться с распространением опасного вируса.

В числе прочих мер некоторые страны ввели комендантский час. Так, комендантский час действует в Великобритании, Иордании, Индии, Испании, Италии, а также многих других странах мира, многих штатах и городах США.

Ниже расскажем о 6 условиях, при которых объявляется комендантский час в разных странах мира.

1. Попытки государственного переворота, акции протеста

Акции протеста и попытки госпереворота могут стать поводом для того, чтобы объявить комендантский час. Так, в 2017 году в американском городе Шарлоттсвиле после беспорядков был введен комендантский час. Ранее в городе происходили столкновения между ультраправыми и их противниками, что привело к тому, что власти ввели режим чрезвычайного положения. Столкновения начались из-за акции против сохранения памятника генералу армии Конфедерации в годы Гражданской войны Роберту Ли. Во время столкновений погиб один человек.

В 2019 году комендантский час был также введен в чилийской столице Сантьяго. Это было связано с акциями протеста из-за роста цен на проездные билеты на метро. Протесты в итоге привели к беспорядкам, что и повлекло необходимость введения комендантского часа.

А в 2014 году комендантский час был введен в Таиланде. Он был введен после совершения госпереворота, который произошел на фоне беспорядков по стране. Помимо комендантского часа, была отменена работа телевидения и радиостанций.

2. Чрезвычайные ситуации

Как следует из закона о чрезвычайном положении, чрезвычайные ситуации – это ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В частности, если говорить об эпидемии коронавируса, то комендантский час был введен в таких странах, как Грузия, Черногория, Кипр, Таиланд, а также ряд других стран и штатов США.

3. Война

Во время военных действий на территории страны власти часто вводят комендантский час. Из недавних примеров можно вспомнить такие страны, как Ливия, Сирия и Ирак. Во всех этих странах шли военные действия. В частности, в 2019 году в Ираке начались акции протеста, справиться с которыми власти решили с помощью введения комендантского часа, помимо прочих мер.

В Сирии такая мера, как комендантский час, принималась властями с 2011 года. В городах с самой неспокойной обстановкой вводился комендантский час.

В Ливии также вводилась эта мера. В частности, в 2013 году был введен комендантский час в крупном городе Бенгази. Эта мера была введена в связи с нападениями на иностранные представительства и государственные учреждения.

4. Теракты

В 2015 году по указу президента Франции Франсуа Олланда после серии терактов в Париже в стране введён комендантский час.

Такая мера была введена после того, как 13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия терактов, в результате которой погибли 153 человек, и еще 200 были ранены. В связи с этим по всей стране был введен режим чрезвычайного положения.

5. Проведение крупных международных мероприятий

Проведение крупных международных мероприятий также становится поводом для введения комендантского часа на время проведения.

Меры строгой безопасности являются необходимыми, так как на подобные мероприятия съезжаются важные политические и экономические лидеры из многих стран мира.

Причем формально власти не объявляют комендантский час, однако фактически город, в котором проводятся такие мероприятия, оказывается фактически закрыт, или же вводятся строгие ограничения для жителей.

В частности, во время проведения форума в Давосе власти принимают крайне жесткие меры, чтобы обеспечить безопасность всех участников форума. Меры безопасности также включают наблюдение с воздуха с помощью вертолетов. Количество военных на территории города резко увеличивается. Посторонним попасть на территорию не представляется возможным.

Аналогичные меры принимаются и во время проведения саммита G-20. Во время проведения саммита даже закрывают школы, а проезд по городу оказывается ограничен.

6. Борьба с преступностью, комендантский час для детей

Во многих городах по всему миру существуют законы, направленные на безопасность детей. Среди этих мер также и комендантский час для детей. В частности, в 2010 году в Москве ввели детский комендантский час, который начинался в 22 часа. После этого времени детям младше 16 лет было запрещено находиться без сопровождения взрослых в развлекательных заведениях.

Подобные законы существуют в более 500 американских городах, где детям до 18 лет запрещено находиться на улицах городов позже 23 часов.

В Австралии подросткам с 13 до 16 лет запрещено выходить ночью из дома без сопровождения взрослых.

В 2007 году в Таиланде был принят закон, согласно которому детям младше 16 лет запрещено ночью покидать дом без сопровождения родителей.

В Германии подросткам младше 16 лет запрещено находиться в клубах после полуночи. При этом для того, чтобы пойти на концерт, детям младше 18 лет необходимо разрешение родителей. Подобные меры также приняты и в Великобритании, где подростка запрещено находиться на улице ночью.

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