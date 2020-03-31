Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума за 5 месяцев

Инфляция в еврозоне резко замедлилась в марте на фоне падения цен на нефть и приостановки экономической активности из-за коронавируса.

Потребительские цены в 19 странах еврозоны выросли на 0,7% в годовом выражении, минимальными темпами с октября, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 0,8%.

В феврале инфляция составляла 1,2%. Целевой показатель инфляции установлен Европейским центральным банком на уровне "чуть ниже 2%".

Относительно предыдущего месяца потребительские цены повысились в марте на 0,5%.

Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, в марте замедлилась с 1,2% до 1% в годовом выражении.

Стоимость энергоносителей упала на 4,3% в годовом выражении после снижения на 0,3% в феврале.

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в марте подорожали на 2,4% после роста цен на 2,1% месяцем ранее. Рост цен на услуги замедлился с 1,6% до 1,3%.

Инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, в марте замедлилась с 1,7% до 1,3%.

Во Франции инфляция составила 0,7% по сравнению с 1,6% в феврале. В Италии потребительские цены выросли всего на 0,1% после февральского повышения на 0,2%.

ЕЦБ по итогам мартовского заседания сохранил ключевые процентные ставки на прежних уровнях. При этом центробанк представил масштабный пакет стимулов для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Позднее регулятор сообщил, что он также запустит чрезвычайную программу покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро.