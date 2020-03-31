Медведица Маша в Большереченском зоопарке отдыхает от посетителей

Большереченский зоопарк с 28 марта и на неопределенный срок закрыли на карантин. Об этом сообщили на официальной странице в соцсети. И тут же появились комментарии от неравдошных пользователей. Они считают, что животным карантин пойдет на пользу, и они смогут отдохнуть от посетителей.

Вероятно, и сами животные рады закрытию зверинца. Когда людей нет, наши питомцы чувствуют себя спокойнее, напоминают ветеринары. Они чаще выходят из вольеров и проводят продолжительное время на открытом воздухе.

Можно наблюдать, как медведица Маша, недавно родившая тройню, с удовольствием выводит своих малышей на прогулку. Они кувыркаются и играют друг с другом. Когда вход в зоопарк был открыт, медведица заметно нервничала при приближении посетителей, старалась спрятать от любопытных глаз своих детей.

По словам заведующей информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Натальи Болотовой, передает ГТРК "Иртыш", карантин может продлиться до мая.

Отметим, государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина — единственный в России сельский зоопарк. Он располагается в живописной пойме речки Большая, которая впадает в Иртыш. Как правило, зоопарки открывают в первую очередь в городах, но в Омской области единственный зоопарк находится в районном поселке, за 200 километров от областного центра. Несмотря на удаленность, ежегодно его посещают более 100 тысяч человек.