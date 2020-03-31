Таран и погоня со стрельбой: в Подмосковье задержали угонщика скорой помощи

В Подольске задержан преступник, который угнал "неотложку" и попытался скрыться, протаранив патрульную машину. К счастью, местные полицейские стреляют метко и бегают быстро.



Дерзкий угон кареты скорой помощи произошел в подмосковном Подольске, сообщает "Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.



Диспетчер местной подстанции медицинской помощи сообщил в дежурную часть о похищении служебного автомобиля из гаражного бокса, после чего полиция начала розыскные работы.

Уже вскоре патрульные обнаружили автомобиль скорой на одной из подольских улиц, а дальше картина задержания напоминала блокбастер. Угонщик, заприметив полицию, закрылся в автомобиле, после чего попытался скрыться. Злоумышленник протаранил машину ДПС и едва не врезался в стоявших на улице полицейских. В итоге правоохранители открыли огонь по колесам "неотложки" и бросились в погоню.

Когда преступник понял, что далеко не уедет, он бросил похищенный автомобиль и попытался сбежать от полиции через дворы. К счастью, у сотрудников патрульно-постовой службы с физподготовкой все оказалось в порядке, и горе-угонщика быстро поймали, скрутили и доставили во 2-й отдел полиции УМВД.



Угонщиком скорой помощи в итоге оказался 39-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Что побудило его угнать карету "неотложки", не сообщается. Одно понятно наверняка: в ближайшие несколько лет он, вероятно, проведет в глубоких раздумьях о своем поведении.