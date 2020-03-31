Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект, повышающий административные штрафы за нарушения, касающиеся воинского учета, передает ТАСС.

Разработчик законопроекта — заксобрание Еврейской автономной области предлагает повысить штрафы в области воинского учета, так как они не менялись с 2007 года.

Так, законопроектом повышается размер штрафа для руководителей военкоматов, а также для лиц, отвечающих за военный учет. Им грозит штраф от тысячи до трех тысяч рублей за непредоставление списков граждан, подлежащих постановке на воинский учет, а также за неполучение гражданами повесток.

Кроме того, документ повышает штраф до трех тысяч рублей для работников медико-социальной экспертизы, не уведомивших военкоматы об инвалидах из числа тех, кто должен состоять на учете в военкомате.

Штраф в 5000 рублей грозит и работникам учебных заведений, не проинформировавших военкоматы о принятых или отчисленных студентах.

Уклоняющихся от медобследования или не исполняющих обязанности по воинскому учету ждет штраф до трех тысяч рублей.

Аналогичное наказание последует за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.