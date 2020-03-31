"Я не такой": столкновение пьяного угонщика скорой с полицейскими сняли на видео

Задержанный по подозрению в угоне кареты скорой помощи 39-летний житель Подольска признал свою вину, но не смог объяснить свой поступок, поскольку был сильно пьян, сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова. Момент столкновения попал на видео.

Авария произошла в ночь на 30 марта, когда стражи порядка обнаружили в тупике на улице Федорова угнанную из гаража Подольской станции скорой помощи служебную машину.

"Зашел из любопытства", "запутался в органах управления", "не слышал требования" — это все из объяснения подозреваемого. Выйти из салона он отказался: заблокировав двери, мужчина сдал назад и, как видно на кадрах, протаранил машину ДПС, а затем попытался скрыться по газону, но был остановлен выстрелами по колесам. В наручники его заковали на улице Карла Маркса, где он пытался спрятаться от преследователей.

"Раскаиваюсь и очень удивлен, что так поступил. Это не мое. Я не такой", — заявил задержанный.

Свою вину он признал. Какое наказание понесет мужчина, станет известно в ближайшее время.