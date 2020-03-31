Минобрнауки допускает возможность дистанционной защиты дипломов в вузах

Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность дистанционной защиты дипломов в вузах. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, такое нововведение будет необходимо, если ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в стране не улучшится.

"Прорабатываем, конечно, вариант с дистанционной защитой", – сказал Фальков. По его словам, если соответствующее решение будет принято, то на защите, возможно, будет использована технология распознавания лиц.

Министр также высказался по поводу перевода вузов на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. На вопрос о том, как он оценивает результат этой работы по десятибалльной шкале, министр ответил: "На пятерочку". По его словам, одни вузы оказались полностью готовы к переходу на удаленный режим работы, другие же оказались "принципиально не готовы". Он отметил, что здесь дело даже не в технических возможностях, а в "ограничениях психологического плана".

"У нас была одна такая история совсем недавно (не буду называть университет), когда преподаватель, заслуженный, кстати, преподаватель, очень сильный, но, правда, в возрасте, написала ректору: "Вы знаете, одномоментно я поняла, что, просто не соответствую тому, что происходит. Я вынуждена уйти", – рассказал министр. Впрочем, эту ситуацию удалось разрешить: преподаватель в итоге освоила новые технологии.

Министр напомнил о Национальной платформе открытого образования, где представлено более 400 курсов от ведущих вузов страны.

"Это делалось последние два или три года, сейчас все это открыли бесплатно. Более того, если вы сдаете, там есть промежуточная аттестация, вы получаете соответствующий сертификат", – пояснил Фальков.

Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение, чтобы не допустить распространения коронавируса.