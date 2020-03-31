В Греции все есть: "Локомотив" думает об усилении игроками из Эллады

Московский футбольный клуб Локомотив" в летнее трансферное окно, если, конечно, оно не будет отменено, намерен укрепить позицию левого столпа обороны. На эту роль претендуют футболисты, выступающие в чемпионате Греции: Константинос Цимикас из "Олимпиакоса" и Димитрис Яннулис из ПАОК.

В декабре 2019 года столичный клуб уже проявлял интерес к 24-летнему Яннулису, что подтвердил изданию Betting Insider агент футболиста. Примерная стоимость обоих оборонцев – от 4 до 5 млн евро. 23-летний Цимикас год назад мог оказаться в Италии – им интересовались "Интер" и "Наполи", однако "Олимпиакос" запросил за трансфер 20 млн евро.