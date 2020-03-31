Когда и где цена на нефть опустится до нуля?

Участники рынка дают все более апокалиптичные прогнозы по ценам на нефть. Главный стратег по сырьевым товарам банка Goldman Sachs Джеффри Керри опубликовал записку, в которой предположил, что производитель, не имеющий доступа к морю, был бы скорее готов заплатить за утилизацию барреля, чем искать покупателя. По сути это высказывание подразумевает отрицательные цены на нефть.

На самом деле Керри не так далек от истины.

Беглый взгляд на две самые известные нефтедобывающие территории, не имеющие доступа к морю, подтверждает его теорию.

Смесь Texas Midland WTI торговалась накануне всего по $10 за баррель, тогда как цена на нефть, добываемая в западной Канаде, представленная индексом Western Selected, была немногим выше $4 долларов за баррель, а это, к слову, почти столько же, сколько галлон бензина в Калифорнии.

Учитывая эти цифры, становится очевидно — если речь идет о том, где цены на нефть могут достигнуть нуля или даже стать отрицательными, то первенство без всяких сомнений возьмет Канада. Техас, впрочем, практически без вариантов возьмет в этой гонке “серебро”.

Цены на нефть марки Brent по мнению Goldman Sachs будет торговаться в районе $20 за бочку и не опустится ниже, хотя краткосрочные колебания исключать нельзя. Разница в том, что цены на эту марку устанавливаются на острове в Северном море всего в 500 метрах от воды, а значит есть возможность отгрузить ее в танкеры, используемые как плавучее хранилище.

Смесь WTI находится в 500 милях от моря, и это ключевой момент. В 1998 году, например, когда избыток предложения привел к переполнению наземных нефтехранилищ, сильнее всего пострадала нефть, не имеющая выхода к морю. Ее просто негде хранить, а платить за транспортировку до танкера в такой ситуации нецелесообразно.

В целом же, закрытие скважин будет зависеть не от их расположения на кривой затрат, а от логистики и доступа, считают в Goldman Sachs.

“Ключевое отличие нефти от других сырьевых товаров заключается в том, что она должна содержаться в ее производственной инфраструктуре, которая для нефти включает трубопроводы, суда, терминалы, хранилища, нефтеперерабатывающие заводы и распределительные сети. Но все они имеют относительно небольшие и ограниченные мощности. По общим оценкам, в мире имеется около миллиарда баррелей мощностей для хранения, но проблема в том, что большая так и останется пустовать, поскольку скорость нынешнего шока в первую очередь нарушает работу системы логистических цепочек сырой нефти, и доказательства этого мы уже видим по всему миру”, — говорит старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

И вот как раз здесь и начинает обретать очертания та операция, которую США и Саудовская Аравия провели в начале марта. Внешне она выглядит как разлад, однако на деле главным аутсайдером становится американский сланцевый секторе.

Во всяком случае по мнению некоторых экспертов сейчас это выглядит именно так. К тому же власти двух стран, скорее всего понимали, что эпидемия коронавируса приведет к обвальному падению спроса и, соответственно, цен на углеводороды, а значит любые дополнительные меры по увеличению предложения привели бы лишь к ускорению процесса падения цен и не более того.

Как показывает практика, никакое значимое событие в мире не происходит просто так, однако последствия принятых решений на первом этапе не так очевидны.

Можно предположить, что развал сделки ОПЕК+ состоялся в правильное время и приведет в итоге к разрушению хотя бы части энергетического сектора США.

Другой вопрос, как быстро сланцевый сектор восстановится в случае роста цен? Как известно, в отличии от традиционного метода, работа на сланцах позволяет временно прекращать работу буровых установок, а затем возобновлять добычу. Другой вопрос, как много компаний смогут пережит этот кризис.

Стремоухов также отмечает, что США в свою очередь будут делать все, чтобы стоимость барреля возросла.

“Дело не только в желании возродить сланец. Доля нефти в мировой торговле просто огромна, и почти вся она в долларах. Чем выше стоимость, тем больше долларов. Если же стоимость бочки падает, то и долларов становится меньше”, — добавил эксперт.

Действительно, обвал цен на нефть сокращает количество долларов в финансовой системе мира. Но, США являются главными на финансовых рынках, а рынок нефти — это во многом рынок фьючерсов, так что, они сделают возможное, чтобы цены пошли вверх, даже если не сейчас.