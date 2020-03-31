Мадридский "Реал" следит за 16-летним футболистом "Лиона"

Атакующий полузащитник "Лиона" Райан Шерки может продолжить карьеру в испанской примере. В услугах 16-летнего француза с алжирскими корнями заинтересован мадридский "Реал".

Как сообщает Goal.com, руководству мадридцев предложил обратить внимание на футболиста сам наставник клуба Зинедин Зидан, который считает, что Шерки в будущем сможет сменить Карима Бензема на позиции центрального нападающего.

Шерки – воспитанник "Лиона", в текущем сезоне Райан в составе основной команды и молодежки "львов" принял участие в 16 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три результативных передачи. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.