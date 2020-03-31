Больной коронавирусной инфекцией скончался в Пензе. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкина передает ГТРК "Пенза". Пациенту было 75 лет, он страдал несколькими хроническими заболеваниями. Точную причину смерти мужчины медики назовут позже, уточнила пресс-секретарь.

Как уже сообщалось, утром появилась информация о пяти случаях заражения коронавирусом. Все заболевшие контактировали со второй пациенткой с подтвержденным диагнозом. Под контролем медиков сейчас более четырех тысяч человек. Проделано не менее 3,5 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции.

Как напомнила Дина Черемушкина, в регионе сохраняется режим повышенной готовности. Необходимо минимизировать число контактов, а также выходов из дома. Особенно строго самоизоляции должны придерживаться люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями.

С сегодняшнего дня патрулировать улицы города отправляются 26 экипажей групп задержания Росгвардии. Они будут проводить с жителями разъяснительные беседы и напоминать о необходимости оставаться дома в эти дни, прокомментировали в пресс-службе областного управления Росгвардии.