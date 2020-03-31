"РЖД" помогает морским портам увеличивать грузооборот

Российские порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейнов, через которые в Европу отправляются уголь, нефтепродукты, металлы, минеральные удобрения и зерно, увеличивают грузооборот с каждым годом.

Только через морские хабы Балтики в 2019 году, по данным "SeaNews Портстат", на экспорт отправилось на 5,8% угля больше, чем в 2018-м — 41,7 миллиона тонн.

В целом по итогам прошлого года из портов северо-запада было отправлено около 131,1 миллиона тонн грузов — рост в сравнении с 2018 годом составил 3,4%. Южные порты обеспечили прирост 1% — через них было отгружено 76 миллионов тонн грузов, а к морским гаваням Дальнего Востока по железной дороге отправилось 101,7 миллиона тонн грузов — на 5,8% больше, чем годом ранее.

Чтобы торговые гавани и в будущем оставались драйверами экономического развития страны, как считают эксперты, нужно не только совершенствовать технологии внутри них, оптимизируя погрузочно-разгрузочные работы, но и модернизировать подходы к портам, избавившись от "узких" мест на пути следования грузов по железной дороге.

Апгрейд ударными темпами

Развитие транспортной инфраструктуры и увеличение грузооборота — важнейшие задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным перед железнодорожной отраслью. В майском указе и других своих выступлениях глава государства неоднократно подчеркивал, что от их реализации во многом зависит выполнение ключевых нацпроектов, определяющих развитие экономики страны.

Понимая всю ответственность, ОАО "РЖД" в настоящее время реализует одновременно несколько важнейших инвестпрограмм в разных регионах страны, разработанных с учетом Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Конечной целью каждого из этих проектов является увеличение пропускной способности и, как следствие, рост грузопотока.

Так, к концу 2020 года планируется увеличить объем перевозки грузов на подходах к портам Северо-Западного бассейна до 145,6 миллиона тонн, а к 2025-му — до 179,9 миллиона тонн. В сравнении с показателями 2015 года, когда стартовала модернизация на этом направлении, прирост составит 20,9 и 55,2 миллиона тонн соответственно. В реализацию этого проекта федеральный перевозчик уже вложил 69,2 миллиарда рублей (из них 14,2 миллиарда рублей были направлены в прошлом году), в том числе 5,7 миллиарда рублей составили средства федерального бюджета.

Комплексный подход

Как подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих, для эффективного развития морских портов "необходим комплексный подход и синхронизация развития портовой, железнодорожной и автодорожной инфраструктур — и прежде всего, это развитие ближних и дальних подходов к портам".

К настоящему времени практически завершена реализация проектов "Организация скоростного движения на участке Санкт-Петербург-Бусловская" и "Строительство вторых железнодорожных путей и электрификация участка "Выборг-Приморск-Ермилово". В планах по ним на 2020 год соответственно — ввести новый парк станции Каменногорск и открыть после реконструкции станцию Ермилово.

Для расшивки "узких" мест на подходах к портам на южном берегу Финского залива, в частности одному из самых крупных на Балтике морскому порту Усть-Луга, реализуется проект "Комплексной реконструкции участка Мга-Гатчина-Вейнмарн-Ивангород". Это один из важнейших инвестпроектов РЖД на полигоне Октябрьской железной дороги. В рамках его реализации на участке Мга – Гатчина проведена реконструкция ряда станций – для их расширения построено больше 65 км станционных путей, проведена электрификация на ключевых объектах, в том числе на участке Гатчина — Лужская (123,1 км), а также введены в строй тяговые подстанции Вейнмарн, Ульяновская, Владимирская и другие объекты.

Для усиления дальних подходов к морским портам Северо-Запада активно развивается направление "Дмитров-Сонково-Мга". В общей сложности в 2015-2019 годах было введено в эксплуатацию около 200 км станционных путей и почти 30 км вторых путей, построены 95 искусственных сооружений, 5 новых тяговых подстанций, 2 пункта технического обслуживания локомотивов. Кроме того, было электрифицировано около 170 км путей и реконструировано примерно 230 км контактной сети. В 2019 году завершился первый этап реконструкции станции Череповец II, для этого было уложено 6,2 км вторых путей, 0,7 км станционных путей, реконструировано 6,3 км контактной сети, а также по программе усиления электроснабжения завершена реконструкция тяговых подстанций Череповец, Поназырево, Уйта.

Помимо увеличивающегося грузооборота, обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к торговым гаваням Северо-Запада позволит планировать развитие портов. Например, в Усть-Луге в ближайшие годы собираются возвести новый терминал для перевалки зерна, что позволит нарастить экспортные объемы.

Южное направление

Стратегическое значение имеют также порты Азово-Черноморского региона, в которых обрабатывается основная часть экспортного зерна и металла. По прогнозам АО "Институт экономики и развития транспорта", рост грузовых потоков в южном направлении будет только возрастать и к 2025 году увеличится на 50%. Однако сейчас, по мнению экспертов, развитие грузооборота во многом сдерживает то обстоятельство, что грузовые и пассажирские перевозки осуществляются по одним и тем же железнодорожным путям.

Чтобы качественно изменить ситуацию, в 2014 году стартовал масштабный инвестпроект "Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна", рассчитанный до 2025 года. В его рамках планируется пустить грузовое движение в обход Краснодара на участок "Тимашевская-Крымская". Всего же будет построено 692 км вторых и станционных путей, больше 350 искусственных сооружений, включая мосты и водопропускные трубы, 11 тяговых подстанций, будет уложено 465 стрелочных переводов, электрифицировано почти 100 км пути и реконструировано более 20 км контактной сети. В результате пропускная способность к портам Азово-Черноморского бассейна увеличится до 154 пар поездов в сутки, что позволит уже в 2020 году перевозить до 125,1 миллиона тонн грузов, а к 2025 году — до 131,1 миллиона тонн.

На реализацию проекта к настоящему моменту выделено 118,7 миллиарда рублей, из них 48,5 миллиарда рублей средства РЖД, оставшееся финансирование поступило из федерального бюджета. Кстати, в прошлом году работы были проинвестированы практически в равных объемах: из освоенных 19,4 миллиарда рублей 10,6 миллиарда выделили РЖД, а 8,8 миллиарда — государство.

Дальний Восток становится ближе

Колоссальный по масштабу и объемам финансирования проект реализуется на Восточном полигоне, одной из конечных целей которого является формирование новых транспортных потоков между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Масштабная перезагрузка БАМа и Транссиба стартовала в 2013 году и уже дает первые результаты. Только в прошлом году в направлении Дальнего Востока было перевезено свыше 114 миллионов тонн экспортных грузов — почти в два раза больше, чем в 2012 году (58,1 миллиона тонн). Эксперты отмечают, что первый этап мегапроекта, целью которого стала расшивка "узких" мест на ключевых магистралях, был проведен ударными темпами.

Системное обновление в рамках реализации второго этапа модернизации БАМа и Транссиба должно вывести отрасль на рекордные показатели и увеличить пропускную способность ещё в полтора раза — с 124,9 миллионов тонн по итогам 2020 года до 180 миллионов тонн к 2024 году. Объем инвестиций РЖД во второй этап должен составить 493,2 миллиарда рублей, из которых 67,7 миллиарда рублей планируется направить на развитие пропускных способностей участка "Артышта-Междуреченск-Тайшет" и 425,5 миллиарда рублей — на развитие направления "Тайшет — порты Дальнего Востока".

Новая жизнь регионов

В числе других значимых проектов федерального перевозчика — создание Центрального транспортного узла в Московском регионе, который не только повысит мобильность граждан, но и позволит интегрировать новые маршруты в уже существующую транспортную систему. В результате пассажиропоток пригородных и городских электричек увеличится до 850 миллионов пассажиров в год.

Кроме того, РЖД работают над увеличением контейнерных перевозок, а также развивают несколько важных региональных направлений. Для обеспечения вывоза грузов из Березниковско-Соликамского промышленного узла строится грузовая ветка "Пермь-Соликамск". Для увеличения грузового потока в рамках реализации проекта по созданию Северного широтного хода усиливается железнодорожная инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог. Кроме того, строится западный обход Саратовского узла Приволжской дороги и разрабатываются проекты электрификации нескольких участков на Московской и Юго-Восточной железных дорогах.

Взаимовыгодное сотрудничество

Как отмечают эксперты, руководство РЖД всегда готово к конструктивному диалогу как с грузоотправителями, так и с владельцами портов.

"Морские порты сегодня являются ключевым элементом в развитии железных дорог, — считает заместитель генерального директора компании Алексей Шило. — Причем более эффективны специализированные порты, которые показывают лучшие результаты по обороту вагонов". По его мнению, сегодня портовая инфраструктура на востоке страны уже превышает возможности российских железных дорог. Поэтому федеральный перевозчик активно обсуждает с партнерами набор мероприятий, которые наиболее эффективно обеспечивали бы ежегодный прирост провозной способности.

Так, недавно правительство Кузбасса заключило с РЖД долгосрочное соглашение, регламентирующее транспортировку каменного угля до 2035 года. Согласно планам, только в 2020 году перевозчик доставит не менее 53 миллионов тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении.

Кроме того, с марта этого года компания предоставила максимальную скидку — 12,8% — на экспортные перевозки энергетического угля в направлении портов Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов. Все эти меры, направленные в первую очередь на поддержку экспортеров, обеспечивают стабильное развитие российской экономики и направлены на сохранение лидирующих позиций России на мировых рынках.