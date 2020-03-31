Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

С целью предотвращения распространения нового коронавируса москвичей и жителей ряда других регионов призывают оставаться дома. В условиях карантина рекомендуется выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Одна из веских причин для того, чтобы ненадолго выйти из дома, — выгул домашних животных. Прежде всего, собак.

Тем, у кого их нет, но очень хочется выйти из дома и прогуляться, предприимчивые владельцы собак предлагают "друга на час" сдать в аренду. Такие объявления уже появились на известных сайтах объявлений.

Цена – от 500 рублей и выше и обязательный залог, а у некоторых предусмотрены еще и "сопровождающие" животное люди.

Впрочем, у тех, кто действительно любит своих собак, такая услуга вызывает как минимум недоумение.

Так, например, заводчица корги Александра Бакламина в комментарии Вестям.Ru сказала, что нормальный владелец собаки не стал бы отдавать ее чужому человеку даже на время.

"Как может быть уверен человек в поведении не своей собаки? Собака может не слушать чужого человека, банально подобрать что-то или убежать", — рассуждает Александра.

Кроме того, как отмечают другие владельцы собак, их домашние питомцы в принципе не пошли бы гулять с незнакомым человеком.

Ветеринар, профессор кафедры биологии и вирусологии, доктор биологических наук Елена Ярыгина, со своей стороны, в комментарии сайту m24.ru отметила, что сдавать животное в аренду – это негуманно по отношению к нему.

Ярыгина сообщила, что это приведет к стрессу у собаки и может сказаться на ее здоровье.

Единственная ситуация, когда можно доверить прогулку с домашним животным знакомым, друзьям или соседям, — это когда вы сами по состоянию здоровья не можете этого сделать.

Впрочем, ветеринар считает, что такие объявления и не имеют особого смысла, поскольку выгул животных – не единственное условие, при котором человек может во время карантина покинуть свое жилище: есть еще возможность пойти в ближайший магазин или аптеку.

Ранее сообщалось об испанце, который решил подзаработать во время строгого карантина, сдавая в аренду для прогулок своих собак.

На него обратили внимание Служба охраны природы и Гражданская гвардия. Мужчину попросили прекратить эту деятельность, но он ее продолжил. Тогда на испанца подали жалобу местным властям, и он будет вынужден заплатить достаточно большой штраф.