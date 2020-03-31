Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое разработало новый препарат "Мефлохин" для лечения коронавируса, готово передать его для клинических исследований в больницу в Коммунарке. Лекарство может применяться не только для лечения коронавируса, но и для его профилактики.

"Если это подтвердится в клинических исследованиях, то у нас появится эффективное средство", — сообщила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Мы готовы передать в больницу Коммунарки в Москве "Мефлохин". У нас есть около 3 тысяч упаковок для того, чтобы реально провести нормальные клинические исследования и посмотреть действие этого препарата", — сказала она.

По словам Скворцовой, препарат "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием.



"Мефлохин" и гидрохлорид — это аналоги обозначенных препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани", — рассказала глава ФМБА и уточнила, что исследования препарата проводятся вместе с Институтом микробиологии Министерства обороны. Аналогичные результаты опубликованы китайскими коллегами.

28 марта ФМБА представило "Мефлохин" — новый препарат для лечения коронавируса, разработанный на основе лекарства против малярии. Лекарство обеспечивает эффективное лечение пациентов с Covid-19 различной степени тяжести.