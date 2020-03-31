Тема:

Коронавирус 12 минут назад

31 марта 202013:25

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое разработало новый препарат "Мефлохин" для лечения коронавируса, готово передать его для клинических исследований в больницу в Коммунарке. Лекарство может применяться не только для лечения коронавируса, но и для его профилактики.

"Если это подтвердится в клинических исследованиях, то у нас появится эффективное средство", — сообщила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Мы готовы передать в больницу Коммунарки в Москве "Мефлохин". У нас есть около 3 тысяч упаковок для того, чтобы реально провести нормальные клинические исследования и посмотреть действие этого препарата", — сказала она.

По словам Скворцовой, препарат "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием.


"Мефлохин" и гидрохлорид — это аналоги обозначенных препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани", — рассказала глава ФМБА и уточнила, что исследования препарата проводятся вместе с Институтом микробиологии Министерства обороны. Аналогичные результаты опубликованы китайскими коллегами.

28 марта ФМБА представило "Мефлохин" — новый препарат для лечения коронавируса, разработанный на основе лекарства против малярии. Лекарство обеспечивает эффективное лечение пациентов с Covid-19 различной степени тяжести.

Ранее по теме

Сейчас

13:21

Столичные СИЗО закрылись от посторонних

12:22

Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

12:09

Оперштаб: число заболевших в России увеличилось до 2337 человек

11:26

Инвалидность в России будут устанавливать заочно

11:24

Поправки о штрафах за нарушение карантина прошли второе чтение

10:39

В Москве умер драматург Леонид Зорин

10:29

Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

10 минут назад
COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

19 минут назад
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

31 минута назад
Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

1 час назад
Министр образования: количество бюджетных мест в вузах будет увеличиваться

Министр образования: количество бюджетных мест в вузах будет увеличиваться

1 час назад
Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

15 минут назад
Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

1 час назад
63 дня на свои: на сколько в среднем хватит денег при потере работы

63 дня на свои: на сколько в среднем хватит денег при потере работы

1 час назад
В Москве умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин

В Москве умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин

3 часа назад
Распространителей опасных фейков заставят заплатить. Или посидеть

Распространителей опасных фейков заставят заплатить. Или посидеть

2 часа назад
ИЗОизоляция: любители искусства нашли новый способ развлечься на карантине

ИЗОизоляция: любители искусства нашли новый способ развлечься на карантине

1 час назад
Сроки приемной кампании в вузы будут перенесены

Сроки приемной кампании в вузы будут перенесены

4 часа назад
Глава UFC Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Глава UFC Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

3 часа назад
Выбор редакции: многосерийная драма "Анна Каренина" Карена Шахназарова

Выбор редакции: многосерийная драма "Анна Каренина" Карена Шахназарова

3 часа назад
"Танцы со звездами": новый сезон - на телеканала "Россия 1"

"Танцы со звездами": новый сезон - на телеканала "Россия 1"

6 часов назад
24
Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

30.03.2020 13:21
Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

30.03.2020 08:20
Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

20 минут назад
Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

37 минут назад
Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

1 час назад
Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

1 час назад
В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

1 час назад
Таран и погоня со стрельбой: в Подмосковье задержали угонщика скорой помощи

Таран и погоня со стрельбой: в Подмосковье задержали угонщика скорой помощи

1 час назад
6 условий объявления комендантского часа в странах мира

6 условий объявления комендантского часа в странах мира

1 час назад
Парижский автосалон отменили из-за коронавируса: моторшоу поменяет формат

Парижский автосалон отменили из-за коронавируса: моторшоу поменяет формат

2 часа назад
"Не верьте слухам!", — раскаялась распространительница фейков о смерти от коронавируса

"Не верьте слухам!", — раскаялась распространительница фейков о смерти от коронавируса

2 часа назад
Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

2 часа назад
Инвалидность в России будут устанавливать заочно

Инвалидность в России будут устанавливать заочно

2 часа назад
Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции

Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции

2 часа назад
Вести.net: москвичи соблюдают режим самоизоляции "на троечку"

Вести.net: москвичи соблюдают режим самоизоляции "на троечку"

3 часа назад
Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

3 часа назад
Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

3 часа назад
Космонавтов, которые вернутся на Землю, могут изолировать на 14 дней

Космонавтов, которые вернутся на Землю, могут изолировать на 14 дней

3 часа назад
Российским властям предложили замедлить иностранные интернет-сервисы

Российским властям предложили замедлить иностранные интернет-сервисы

3 часа назад
В Москве резко вырос спрос на пособие по безработице

В Москве резко вырос спрос на пособие по безработице

3 часа назад
Зима подкралась незаметно, и это не последний сюрприз погоды

Зима подкралась незаметно, и это не последний сюрприз погоды

3 часа назад
Коронавирус: из больниц Москвы выписаны еще 42 человека

Коронавирус: из больниц Москвы выписаны еще 42 человека

3 часа назад
Главный нарколог: то, что курение спасает от коронавируса - вредный миф

Главный нарколог: то, что курение спасает от коронавируса - вредный миф

4 часа назад
С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

4 часа назад
Александр Овечкин: на карантине почти все время провожу с сыном

Александр Овечкин: на карантине почти все время провожу с сыном

4 часа назад
"Стену вынесло": поврежденную при взрыве пятиэтажку в Зеленогорске проверят на устойчивость

"Стену вынесло": поврежденную при взрыве пятиэтажку в Зеленогорске проверят на устойчивость

4 часа назад
Порье вызвался заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Порье вызвался заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

5 часов назад
Люди боятся набрать лишний вес, сидя на карантине

Люди боятся набрать лишний вес, сидя на карантине

5 часов назад
Курьер - самая популярная вакансия последних недель в Москве

Курьер - самая популярная вакансия последних недель в Москве

6 часов назад
Российские провайдеры рассказали, как вырос трафик

Российские провайдеры рассказали, как вырос трафик

6 часов назад
10 городов мира с лучшей транспортной системой

10 городов мира с лучшей транспортной системой

6 часов назад
"Раньше сядешь – раньше выйдешь": Мясников ответил на вопрос о сроках карантина

"Раньше сядешь – раньше выйдешь": Мясников ответил на вопрос о сроках карантина

20 часов назад
"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку