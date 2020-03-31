В Крыму отмечен второй случай внутреннего заражения коронавирусом

В Крыму зафиксирован второй случай внутреннего заражения коронавирусом, до этого все были только привозные, об этом сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов. На прошлой неделе мужчина, вернувшийся из-за рубежа, заразил на приеме врача. Второй внутренний случай произошел уже в семье этого врача.

Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский озвучил статистику по коронавирусу. Под наблюдением сейчас остаются 2832 человека, из них 2758 на дому, 461 человек отпущен после двухнедельного карантина.

За минувшие сутки режим самоизоляции вошли 100 крымчан, со 143 медицинское наблюдение снято. В больнице остаются 64 человека. По данным на 31 марта, в инфекционной больнице Севастополя находятся 35 пациентов, это уже заболевшие коронавирусом, и те, кто ждет результатов анализов. За минувшие сутки трое были выписаны, один поступил.

По результатам проверки самоизолированных за сутки — двоих не было дома из 843 остающихся на карантине. Заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил, что глава республики всего 10 часов на то, чтобы нарушителей доставили в обсерватор. Сергей Аксенов подчеркнул, что даже, если пациент покинул обсерватор на 13-е сутки самоизоляции, его вернут на и добавят еще две недели.

Как сообщают "Вести Севастополь", сегодня на заседании крымского оперативного штаба по противодействию коронавирусу снова вернулись к вопросу об исчезновении из аптек парацетамола. Аптеки пополнят этим лекарством в ближайшее время.