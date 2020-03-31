Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

В режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19 лучше всего вообще не выходить из дома. Но покупать продукты все же иногда приходится, поэтому, выходя в супермаркет, стоит выполнять некоторые правила безопасности. Советы, как защититься от инфекции, дал телеканал "Москва 24".

Стоит помнить, что вирус при комнатной температуре живет в среднем неделю. Он передается не только воздушно-капельным путем от человека к человеку: заразиться можно и потрогав не продезинфицированные поверхности. Поэтому, отправляясь в магазин, стоит надеть маску и перчатки.

Посетители одного из столичных супермаркетов рассказали журналистам, что стараются не касаться полок в магазине, при этом закупают как можно больше продуктов, чтобы лишний раз не выходить из дома. Некоторые из них по возвращении домой обрабатывают дезинфицирующим средством свои покупки.

Специалисты советуют гражданам находиться на безопасном расстоянии друг от друга. В некоторых супермаркетах у касс нарисовали разметку, чтобы покупателям было проще держать дистанцию.

Режим всеобщей самоизоляции был введен в ряде регионов, в том числе в Москве и Подмосковье. Гражданам рекомендовано выходить из дома только на работу, если это необходимо, за покупками в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор и выгулять животных. В столице такой режим будет действовать до 14 апреля.