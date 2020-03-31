Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

Меры по поддержке российской экономики принимаются ежедневно, заявил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства. Действия властей помогут стране пройти сложный период в мировой экономике.

В целом государство направляет на поддержку бизнеса и населения средства в размере 1,2% ВВП.

Меры направлены на снижение "влияния кризисных явлений на граждан и бизнес". Мишустин отметил важность координации всех представителей власти в такой ситуации.

Все меры принимаются оперативно. 25 марта президент страны предложил ряд инициатив для поддержки граждан и экономики.

"Менее чем за сутки правительство эти предложение проработало, рассмотрело, приняло и внесло в Государственную думу", — отметил Мишустин.

Депутаты проработали все новые нормы, оформили в виде законов, и сегодня Госдума утверждает эти законы.

Мишустин обратил внимание на президентский пакет мер, включающий налоговые послабления.

Среди них отсрочка на полгода по всем налогам (кроме НДС) для малого и среднего бизнеса, отсрочка по страховым платежам. Введен шестимесячный мораторий на банкротство и взыскание штрафов с предприятий, попавших в сложную ситуацию из-за карантина.

Власти взяли под контроль финансовое состояние свыше 600 крупнейших предприятий в России.

Глава российского правительства призвал министров, местные власти и дальше ежедневно контролировать ситуацию в экономики и принимать необходимые меры.