Футбол России. Вадим Евсеев об "Уфе", премьер-лиге и карантине

Гостем очередного выпуска программы "Футбол России" на телевизионном канале "Россия 24" стал известный в прошлом игрок сборной страны и московского "Локомотива" Вадим Евсеев, который сейчас тренирует клуб премьер-лиги "Уфа". Беседа с экс-футболистом получилась живой и поучительной.

Наставник "Уфы" много говорил о национальном чемпионате, в частности, он высказался на тему продолжения сезона премьер-лиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса: "Конечно, мне хотелось бы доиграть чемпионат, но играть без зрителей или играть через два-три месяца... Не знаю, как это возможно. Значит, у нас не будет пауз на следующий чемпионат. Ужмемся".

По мнению Евсеева, нет ничего страшного в том, если играть три раза в неделю: "Оставшиеся до конца первенства восемь матчей можно сыграть за месяц. У нас руководители хотели, чтобы было больше игр – вот, будет больше игр".

При этом главный тренер команды из столицы Башкортостана заявил, что поддерживает расширение высшего российского дивизиона до 18 команд: "Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках – это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов".

Говоря о своих футболистах, наставник "Уфы" отметил, что в весенней части сезона подопечные стали показывать больше командной игры, чем раньше. В частности, Евсеев подтвердил, что уход форварда Сильвестра Игбоуна в "Динамо" пошел на пользу: "У нас идет командная игра. Если раньше был ярко выраженный форвард, на которого мы старались играть, доставить ему мяч, то на сегодняшний момент мы ждем от каждого игрока хороших действий".