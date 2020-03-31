31 марта 202013:55

Футбол России. Вадим Евсеев об "Уфе", премьер-лиге и карантине

Футбол России. Вадим Евсеев об "Уфе", премьер-лиге и карантине

Гостем очередного выпуска программы "Футбол России" на телевизионном канале "Россия 24" стал известный в прошлом игрок сборной страны и московского "Локомотива" Вадим Евсеев, который сейчас тренирует клуб премьер-лиги "Уфа". Беседа с экс-футболистом получилась живой и поучительной.

Наставник "Уфы" много говорил о национальном чемпионате, в частности, он высказался на тему продолжения сезона премьер-лиги, приостановленного из-за пандемии коронавируса: "Конечно, мне хотелось бы доиграть чемпионат, но играть без зрителей или играть через два-три месяца... Не знаю, как это возможно. Значит, у нас не будет пауз на следующий чемпионат. Ужмемся".

По мнению Евсеева, нет ничего страшного в том, если играть три раза в неделю: "Оставшиеся до конца первенства восемь матчей можно сыграть за месяц. У нас руководители хотели, чтобы было больше игр – вот, будет больше игр".

При этом главный тренер команды из столицы Башкортостана заявил, что поддерживает расширение высшего российского дивизиона до 18 команд: "Я уже говорил на эту тему. У нас в чемпионате играет 16 команд, из них две вылетают, две играют в стыках – это нонсенс. Так что я двумя руками за 18 клубов".

Говоря о своих футболистах, наставник "Уфы" отметил, что в весенней части сезона подопечные стали показывать больше командной игры, чем раньше. В частности, Евсеев подтвердил, что уход форварда Сильвестра Игбоуна в "Динамо" пошел на пользу: "У нас идет командная игра. Если раньше был ярко выраженный форвард, на которого мы старались играть, доставить ему мяч, то на сегодняшний момент мы ждем от каждого игрока хороших действий".

Сейчас

13:21

Столичные СИЗО закрылись от посторонних

12:22

Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

12:09

Оперштаб: число заболевших в России увеличилось до 2337 человек

11:26

Инвалидность в России будут устанавливать заочно

11:24

Поправки о штрафах за нарушение карантина прошли второе чтение

10:39

В Москве умер драматург Леонид Зорин

10:29

Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

13 минут назад
COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

22 минуты назад
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

34 минуты назад
Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

1 час назад
Министр образования: количество бюджетных мест в вузах будет увеличиваться

Министр образования: количество бюджетных мест в вузах будет увеличиваться

1 час назад
Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

18 минут назад
Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

1 час назад
63 дня на свои: на сколько в среднем хватит денег при потере работы

63 дня на свои: на сколько в среднем хватит денег при потере работы

1 час назад
В Москве умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин

В Москве умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин

3 часа назад
Распространителей опасных фейков заставят заплатить. Или посидеть

Распространителей опасных фейков заставят заплатить. Или посидеть

2 часа назад
ИЗОизоляция: любители искусства нашли новый способ развлечься на карантине

ИЗОизоляция: любители искусства нашли новый способ развлечься на карантине

1 час назад
Сроки приемной кампании в вузы будут перенесены

Сроки приемной кампании в вузы будут перенесены

4 часа назад
Глава UFC Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Глава UFC Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

3 часа назад
Выбор редакции: многосерийная драма "Анна Каренина" Карена Шахназарова

Выбор редакции: многосерийная драма "Анна Каренина" Карена Шахназарова

3 часа назад
"Танцы со звездами": новый сезон - на телеканала "Россия 1"

"Танцы со звездами": новый сезон - на телеканала "Россия 1"

6 часов назад
24
Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

30.03.2020 13:21
Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

30.03.2020 08:20
Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

23 минуты назад
Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

40 минут назад
Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

1 час назад
Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

1 час назад
В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

1 час назад
Таран и погоня со стрельбой: в Подмосковье задержали угонщика скорой помощи

Таран и погоня со стрельбой: в Подмосковье задержали угонщика скорой помощи

1 час назад
6 условий объявления комендантского часа в странах мира

6 условий объявления комендантского часа в странах мира

1 час назад
Парижский автосалон отменили из-за коронавируса: моторшоу поменяет формат

Парижский автосалон отменили из-за коронавируса: моторшоу поменяет формат

2 часа назад
"Не верьте слухам!", — раскаялась распространительница фейков о смерти от коронавируса

"Не верьте слухам!", — раскаялась распространительница фейков о смерти от коронавируса

2 часа назад
Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

2 часа назад
Инвалидность в России будут устанавливать заочно

Инвалидность в России будут устанавливать заочно

2 часа назад
Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции

Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции

2 часа назад
Вести.net: москвичи соблюдают режим самоизоляции "на троечку"

Вести.net: москвичи соблюдают режим самоизоляции "на троечку"

3 часа назад
Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

3 часа назад
Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

3 часа назад
Космонавтов, которые вернутся на Землю, могут изолировать на 14 дней

Космонавтов, которые вернутся на Землю, могут изолировать на 14 дней

3 часа назад
Российским властям предложили замедлить иностранные интернет-сервисы

Российским властям предложили замедлить иностранные интернет-сервисы

3 часа назад
В Москве резко вырос спрос на пособие по безработице

В Москве резко вырос спрос на пособие по безработице

3 часа назад
Зима подкралась незаметно, и это не последний сюрприз погоды

Зима подкралась незаметно, и это не последний сюрприз погоды

3 часа назад
Коронавирус: из больниц Москвы выписаны еще 42 человека

Коронавирус: из больниц Москвы выписаны еще 42 человека

4 часа назад
Главный нарколог: то, что курение спасает от коронавируса - вредный миф

Главный нарколог: то, что курение спасает от коронавируса - вредный миф

4 часа назад
С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

4 часа назад
Александр Овечкин: на карантине почти все время провожу с сыном

Александр Овечкин: на карантине почти все время провожу с сыном

4 часа назад
"Стену вынесло": поврежденную при взрыве пятиэтажку в Зеленогорске проверят на устойчивость

"Стену вынесло": поврежденную при взрыве пятиэтажку в Зеленогорске проверят на устойчивость

4 часа назад
Порье вызвался заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Порье вызвался заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

5 часов назад
Люди боятся набрать лишний вес, сидя на карантине

Люди боятся набрать лишний вес, сидя на карантине

5 часов назад
Курьер - самая популярная вакансия последних недель в Москве

Курьер - самая популярная вакансия последних недель в Москве

6 часов назад
Российские провайдеры рассказали, как вырос трафик

Российские провайдеры рассказали, как вырос трафик

6 часов назад
10 городов мира с лучшей транспортной системой

10 городов мира с лучшей транспортной системой

6 часов назад
"Раньше сядешь – раньше выйдешь": Мясников ответил на вопрос о сроках карантина

"Раньше сядешь – раньше выйдешь": Мясников ответил на вопрос о сроках карантина

20 часов назад
"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку