Митрополит Тихон: те, кто говорит, что коронавирусом нельзя заразиться в храме - нечестивцы

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назвал нечестивцами тех, кто отрицает возможность заражения коронавирусом в храме.

"Они нечестивцы, потому что ложь — это нечестие", — сказал он во время проповеди.

Священник подчеркнул, что эта болезнь не щадит никого и является общим испытанием, и напомнил о времени, когда в Москве от эпидемий "вымирали целые монастыри". Также митрополит Тихон попросил в храме стоять подальше друг от друга, так как человек, сам не зная того, может быть носителем этой болезни, передает РИА Новости.



"Поступая необдуманно, легкомысленно и самонадеянно, можно стать невольным убийцей", — предупредил Тихон.

Ранее Патриарх Кирилл призвал православных не слушать "неразумных священников" и не приходить в церкви, а молиться дома. Предстоятель сказал, что ему очень трудно далось это решение. В пример он привел Марию Египетскую, которая молилась в пустыне, вдали от храмов и монастырей.