Власти Лас-Вегаса превратили парковку в убежище для бездомных

Фотографии многочисленных бездомных, спящих на переоборудованной стоянке в Лас-Вегасе, вызвали волну критики, несмотря на то, что городские власти сослались на "чрезвычайную ситуацию", заявив, что решение было лучшим вариантом после закрытия ближайшего приюта из-за вспышки коронавируса, пишет The Guardian.

На выходных властям в Лас-Вегасе нужно было найти дополнительные спальные места для значительного количества бездомных в городе, когда приют на 500 коек закрылся после обнаружения у одного из посетителей положительного результата на коронавирус.

Чиновники превратили автомобильную парковку во временное убежище, заявив, что места для сна были разнесены на 6 футов (около 1,8 метра) в соответствии с федеральными правилами социального дистанцирования.

На многих спальных местах были положены синие циновки, которые можно легко чистить. Но фотографии временного убежища, показывающие людей, спящих рядом друг с другом на земле, причем некоторые находились довольно близко друг к другу, вызвали негативную реакцию в социальных сетях.

Джейс Радке, представитель города Лас-Вегас, сказал, что город и округ работали над тем, чтобы открыть временное убежище после того, как католические благотворительные организации закрылись, а другой приют города был почти заполнен до отказа.

Чиновники открыли новое убежище на стоянке перед футбольным стадионом. Городской чиновник сказал, что внутреннюю часть Центра кассовых операций нельзя использовать в качестве укрытия, поскольку она была зарезервирована для использования в качестве места для больничных коек.

В южной Неваде продолжается кризис с бездомными людьми, поскольку по меньшей мере 6,5 тысяч человек живут в лагерях на улицах или в ливневых стоках.

В субботу около дюжины студентов-медиков и помощников врача из Университета Туро решили принять участие в постройке приюта.

Радке сказал, что католические благотворительные организации планируют возобновить работу в течение недели, и что медицинский персонал будет доступен рядом с Центром кассовых операций, чтобы обследовать людей на наличие симптомов и получить медицинскую помощь, если у них появятся признаки заражения.

Но многие в социальных сетях раскритиковали такие меры, указывая на фотографии людей, которые спят на земле или на невидимых участках покрытия.

"В Вегасе есть 150 тысяч номеров (в гостиницах), которые сейчас не используются. Как насчет государственно-частного сотрудничества, чтобы временно разместить их там? И финансировать постоянное жилье!", — написал один из комментаторов.

Радке сказал, что не может говорить о конкретных фотографиях, но сказал, что они могли быть сделаны на участках парковки, которые еще не были закрыты, когда у чиновников закончились специальные коврики.

По его словам, это чрезвычайная ситуация. "Люди всегда собираются критиковать. Но город и округ работают над тем, чтобы люди могли получать необходимые им ресурсы", — сказал он, добавив, что "остаться дома" в штате "легче сказать, чем сделать для бездомных".