Иран получил медицинские товары по первой сделке в рамках INSTEX

В рамках механизма INSTEX прошла первая операция, Иран получил медицинские товары, сообщает МИД Германии. Франция, Германия и Британия отмечают, что первая транзакция завершилась успешно.

Механизм Instrument for Supporting Trade Exchanges (INSTEX) создан для того, чтобы Франция, Германия и Британия могли торговать с Ираном в обход санкций США.

INSTEX не использует в транзакциях доллары США и межбанковскую систему переводов SWIFT, которая с 2018 г. ограничила доступ иранских банков к денежным переводам из-за санкций США.

INSTEX представлен в виде частной компании, штаб-квартира которой расположена во Франции. Управляющим компании является представитель Германии, а представитель Британии возглавляет наблюдательный совет.

Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция присоединились к платежной системе INSTEX в ноябре 2019 г.