Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 г. Еще в пятницу, 27 марта, баррель Urals стоил в СЗЕ $16,2.

Разница между ценой Urals и ценой североморской датированной нефти (аналог Brent) осталась прежней — $4,75 за баррель, это максимальная разница с июня 2008 г.

Стоимость партии Urals объемом 80 тыс. тонн упала в Средиземноморье (CIF Аугуста) на $3,2 за баррель до $15,25 за баррель, это минимальное значение с июня 1999 г. Разница в цене Urals относительно эталона не изменилась — $2,5 за баррель, это максимальная разница с мая 2018 г.

Между тем мировые цены на нефть растут 31 марта. Стоимость июньских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,9% до $27,18 за баррель, майская цена WTI достигла $21,25 за баррель (+ 5,8%).