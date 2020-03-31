На юго-западе Китая 18 пожарных и их проводник сгорели, попав в огненную ловушку

Трагический инцидент произошел в ночь на вторник, 31 марта, на пожаре в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Как сообщает "Синьхуа", на ферме в сельской местности произошло возгорание. Огонь распространился по окрестностям — перекинулся на лес и растительность на ближайших холмах. К месту ЧП прибили 300 пожарных и около 700 добровольцев.

В ходе тушения один из отрядов огнеборцев и сотрудник лесхоза, показывавший им дорогу, попали в ловушку – из-за смены ветра пламя окружило людей. К несчастью, им не удалось спастись и все они погибли.