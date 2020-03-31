В Ленобласти борются с коронавирусом "четко, по-военному"

В Ленинградской области ужесточили карантинные меры с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции. И связано это с тем, что более 2 млн петербуржцев выехали в Ленобласть. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Губернатор сообщил, что "в Ленинградской области в стационарах с подозрением на заболевание COVID-19 находятся 26 жителей, все они прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. У 11 человек коронавирус подтвержден лабораторно. 2440 человек изолированы и находятся под присмотром медиков".

Александр Дрозденко отметил, что в регионе ожидается рост числа заболевших. Он сообщил, что трафик операторов мобильной связи за прошедшие три дня в регионе вырос в 2,5 раза. "Более 2 млн петербуржцев покинули Северную столицу и приехали в область. Но возможности нашей медицины не безграничны".



По словам губернатора, жители области могут перемещаться лишь в пределах своего района и при наличии паспорта. Приезжим запрещается ходить дальше, чем поселение, куда они приехали. Все государственные и муниципальные учреждения переходят на строгий карантин, их сотрудники не ходят никуда, кроме дома и работы.

Владимир Соловьев отметил, что меры, предпринятые властями Ленинградской области, отличает жесткость, но разумность. "Четко, по-военному", — заметил Соловьев.

В Ленобласти с 31 марта вводятся ограничения на передвижения граждан между районами региона. Исключения — для работников непрерывно действующих и медицинских организаций, аптек, а также организаций, которые занимаются поставкой продуктов и учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы.