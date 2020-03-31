Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками

Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова стали народными артистками РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Звание им присвоено за большие заслуги в области искусства.

Анна Ковальчук известна по фильмам "Мастер и Маргарита", "Час пик", "Годунов" и другим. Но самая ее звездная роль – следователь Мария Швецова в телесериале "Тайны следствия". Сериал настолько понравился зрителям, что на экраны вышли уже "Тайны следствия-19". Недавно Анна была гостей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.



Мария Миронова — звезда фильмов "Олигарх", "Миллиард", "Свадьба", "Большой артист", "Салют-7". Фильм "Холоп", в котором одну из ролей исполнила Миронова, стал самой кассовой российской картиной, собрав в прокате три миллиарда рублей. Такого не смогла добиться прежде ни одна отечественная кинокартина. Актриса также была героиней передачи "Судьба человека".



Также званий народного артиста РФ удостоены дирижер Феликс Коробов, артист Алексей Кравченко, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.