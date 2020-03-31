Ямальцам, находящимся за рубежом, помогут. С обращением к жителям, еще не вернувшимся из-за границы, выступил окружной департамент внешних связей. Об этом сообщает ГТРК "Ямал".

Всем, кто оказался в сложной ситуации, нуждается в помощи либо не может вернуться в РФ, необходимо связаться с местным посольством или консульством России. На официальных страницах МИДа в ВК и ФБ можно найти всю информацию об авиарейсах, организуемых для россиян. Телефон горячей линии департамента внешних связей ЯНАО: +7-951-982-86-42 (WhatsApp, Viber).

Напоминаем, что всех граждан после возвращения на родину ждет двухнедельный карантин. Таковы требования Роспотребнадзора в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Тем временем, еще двое сотрудников ООО "Газпром добыча Надым" были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Сейчас они находятся в инфекционном отделении Надымской ЦРБ. Такая информация опубликована на официальном сайте компании. Жителям Надыма рекомендовали перейти на режим самоизоляции.

И хотя на Ямале по-прежнему нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, в столице округа введены ограничения: до 5 апреля открытыми останутся только продуктовые магазины, банки, аптеки. Как прокомментировал ситуацию глава города Алексей Титовский, жители должны с пониманием относиться к введенным ограничениям, постараться как можно реже выходить на улицу и беречь своих близких.