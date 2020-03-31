Москву накрыло снегом: на летних шинах на дороги не выезжай

В Европейскую часть России вернулась настоящая зима: снегопад засыпает улицы, а столбик температуры ушел в "минус". Погода застала врасплох автомобилистов-торопыг, которые поспешили со сменой резины на летнюю. Таким на дорогах сейчас делать нечего.



Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей отказаться от поездок на личных автомобилях, обутых в летние шины. Из-за резкого ухудшения погоды на дорогах местами образовалась гололедица, а сильные порывы ветра вперемешку со снегопадом радикально ухудшают видимость.



Тем, кто все же решил выехать на дороги Москвы, рекомендовано держать увеличенную дистанцию до других транспортных средств, соблюдать скоростной режим и не делать резких маневров. К тому же в московском регионе действует режим самоизоляции, так что от поездок на личном автотранспорте без острой нужны стоит отказаться полностью - всем жителям региона, независимо от типа резины.



"Скорость автомобилей значительно снижена. Кроме того, коммунальная техника будет убирать улицы города, что также скажется на снижении скорости потока. ЦОДД просит водителей быть осторожными и внимательными за рулем. При неблагоприятных погодных условиях и в условиях плохой видимости вероятность попасть в мелкое ДТП увеличивается в разы. Призываем водителей быть предельно внимательными за рулем, держать дистанцию, избегать резких торможений и перестроений", - поясняют в пресс-службе ЦОДД.



Тем временем в МЧС уже объявили "желтый" уровень опасности из-за сильных порывов ветра, которые могут достигать 17 м/с. "Желтый" уровень официально продержится с утра среды, 1 апреля, до вечера четверга, 2 апреля. По прогнозам метеорологов, морозная и снежная погода в Европейской части России продержится еще пару дней, а к выходным слегка потеплеет.



Напоминаем всем автомобилистам, что сезонную смену резины с зимней на летнюю необходимо выполнять лишь тогда, когда среднесуточная температура превысит +7 градусов по Цельсию. В холодную погоду, а тем более, минусовую температуру, летние шины теряют свои фрикционные свойства. Торможение и управляемость становятся непредсказуемыми.

