От "Катюши" до "Журавлей": челябинцы начали петь песни на балконах во время самоизоляции

Жители Челябинска берут пример с итальянцев, которые стали основоположниками флешмоба с исполнением песен на балконах во время самоизоляции. В столице Южного Урала первым "певческую карьеру" на открытом воздухе начал девелопер Денис Ни. После пары выступлений на балконе к нему начали присоединяться соседи.

"Сегодня была "Катюша"! Завтра будут "Журавли". Скоро устроим песенный батл, дом на дом!" — пообещал он.

Соседи приняли певческий зачин на ура — на записи слышны крики "Браво!".

В Италии флешмоб быстро сошел на нет, поскольку стало не до смеха — страна лидирует по числу погибших от коронавируса в мире. Сейчас зарегистрировано 11591 летальный случай при почти 102 тысячах зараженных. В Челябинской области под рнаблюдением медиков находятся 14 больных COVID-19.