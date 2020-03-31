Свадьбы не будет: столичные ЗАГСы отменили торжества

В московских ЗАГСах рассказали, что в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения нового коронавируса, церемонии бракосочетания проходят без гостей и в неторжественной обстановке.

Там уточнили, что отменены торжественные церемонии регистрации брака, запланированные на период с 30 марта по 5 апреля.

Кроме того, как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы, в отделах и дворцах бракосочетания сейчас работают только дежурные сотрудники.

Кроме того, услуги по регистрации и расторжению брака, а также по регистрации рождения и усыновления сейчас можно получить только после подачи предварительного заявления через портал госуслуг.

Также сообщается, что в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания регулярно проводится дезинфекция помещений, ведется контроль за уборкой, всем входящим в помещение измеряется температура, предпринимаются иные профилактические меры.

30 марта в московских Дворцах бракосочетания №1 и №3, которые перешли на ежедневный режим работы, документы о заключении брака получили больше 20 пар. В пресс-службе управления ЗАГС Москвы отметили, что многие пары к новым условиям относятся с пониманием.

Ранее в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" актриса Яна Поплавская сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом они с избранником перенесли свадьбу, которая была намечена на 24 марта.