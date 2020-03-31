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Коронавирус 8 минут назад

31 марта 202014:42

Психологи дали советы, как пережить карантин с родными и не разрушить семью

Global Look Press

Режим самоизоляции – неплохой повод побыть с семьей и поближе узнать своих близких. Но что делать, если совместное пребывание с супругом или супругой в замкнутом пространстве стало невыносимым?

Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская рассказала Forbes, как пережить изоляцию и не развестись.

Эксперт отметила, что многим людям непривычно в присутствии партнера заниматься тем, что они обычно делают без его участия, – например, работать. Поэтому с партнером придется обговорить все, что вам мешает и что необходимо для спокойной работы. Чтобы адаптироваться к новым условиям, придется договариваться, подчеркнула психолог.

Также, по ее словам, трудясь на дому следует отделять работу от быта. Здесь важно создать внешние границы.

"Заведите себе место, где вы будете работать. В других местах появляться с ноутбуком или рабочим телефоном крайне нежелательно. Повесьте на дверь табличку "Я на работе", – советует эксперт. – Если такого пространства у вас нет, заведите себе комплект бейджиков. Я – мама, я – Татьяна Николаевна, я – сотрудник, я – Любимая. Надевайте на себя соответствующие бейджи всякий раз, когда переключаетесь на новую роль".

Бывает и такое, что вашему партнеру или супругу нравится какой-то определенный привычный образ, в котором вы находитесь рядом с ним, а образ офисного работника может его разочаровать.

"Пусть карантин будет поводом для раскрытия карт, для поиска друг в друге новых незнакомых черт и особенностей, – отмечает психолог. – Если тревога зашкаливает, можно устроить "вечер откровений": выбрать время и заранее рассказать друг другу о своих опасениях".

Если вдруг вас начало что-то раздражать в партнере, эксперт советует на каждый раздражающий момент найти то, что вам в партнере нравится. В конце дня стоит рассказать партнеру о ваших наблюдениях.

Своими советами по спасению от стресса во время карантина поделилась и психолог-консультант Наталья Трухина. Изданию "Мир 24" она рассказала о том, как важно договариваться с домашними. Это поможет и распределить бытовые обязанности (к ним, кстати, стоит подключать и детей) и вместе с родными составить планы на дни, которые придется провести в изоляции. Но для начала, по ее словам, нужно принять как данность то, что карантин неизбежен и его просто надо пережить.

"Осознайте, что это неизбежность, от которой сейчас не уйти. Это очень важно, так как если вы будете продолжать внутренне сопротивляться этим обстоятельствам, то будете раздражительным, нервным, заряжая этими отрицательными эмоциями и близких людей", – рекомендовала психолог.

Помимо этого эксперт посоветовала выделять время для себя и найти место, где вы сможете немного побыть в одиночестве, чтобы лучше адаптироваться к ситуации и восстановиться.

С 29 марта в Москве, Подмосковье и ряде других регионов действует режим общей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей. Также власти ввели ограничения на передвижения граждан.

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