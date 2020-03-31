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Коронавирус 10 минут назад

31 марта 202014:17 Анатолий Глянцев

Распространённая вакцина от туберкулёза спасает от коронавируса?

Учёные предположили, что широко применяемая антитуберкулёзная вакцина БЦЖ стимулирует иммунитет и помогает ему справляться с коронавирусом SARS-CoV-2. Скоро начнутся её клинические испытания.

Предотвратить туберкулёз и не только?

Напомним, что БЦЖ — это транслитерация аббревиатуры BCG, образованной от французского словосочетания Bacillus Calmette-Gurin, то есть "Бацилла Кальметта-Герена". Эта вакцина содержит ослабленную бычью туберкулёзную палочку (Mycobacterium bovis). Она не вызывает у человека заболевания, зато иммунный ответ на неё обеспечивает иммунитет и против близкого родственника M. bovis — бактерии Mycobacterium tuberculosis, вызывающей туберкулёз. Вакцина настолько безопасна, что её вводят детям на первом году жизни.

Предположение, что вакцина от бактериальной инфекции может помочь в борьбе с вирусом, на первый взгляд кажется очень странным. Ведь обычно считается, что прививка обеспечивает иммунитет только к введённому патогену или близкородственному штамму. Вирус же является не просто не родственным бактерии организмом, но и вообще другой формой жизни.

Тем не менее некоторые исследования свидетельствуют именно о таком эффекте БЦЖ. По данным команды Петера Оби (Peter Aaby), полученным несколько лет назад, вакцина предотвращает около 30% случаев инфицирования любым известным патогеном, включая вирусы, в первый год после её введения.

Однако позже критики поставили под вопрос корректность этого вывода.

В 2018 году команда Михая Нетя (Mihai Netea) в более строгом исследовании подтвердила эффективность БЦЖ против ослабленного вируса жёлтой лихорадки.

Если да, то как?

У Нетя есть гипотеза о том, как это может работать. Правда, она требует ни много ни мало пересмотреть представления об устройстве иммунной системы человека.

В очень упрощённом виде общепринятая схема выглядит так. Первым барьером на пути проникшего в организм патогена становится система врождённого иммунитета. Важную роль в ней играют, в частности, лейкоциты. На этом этапе уничтожается 99% "агрессоров".

Если же инфекция преодолевает этот рубеж, в бой вступает вторая линия обороны: приобретённый иммунитет. Если патоген не знаком организму, то среди иммунных клеток начинается настоящий естественный отбор, направленный на противодействие этому конкретному возбудителю. В конце концов иммунная система "выводит породу" клеток, которые вырабатывают антитела к нужному микробу или вирусу.

Информация о том, какими антителами можно "задавить" эту конкретную инфекцию, сохраняется в так называемых клетках памяти. Это и позволяет иммунной системе при следующей встрече с тем же врагом даже спустя годы сразу начать вырабатывать нужные антитела, а не изобретать их заново. Именно так и работают прививки.

Названия "врождённый иммунитет" и "приобретённый иммунитет" отражают общепринятое мнение, что "памятью" обладает только второй. Однако Нетя подвергает этот тезис сомнению.

Эксперт считает, что попадание в организм патогена приводит врождённый иммунитет (первую линию обороны), так сказать, в состояние повышенной боевой готовности. После этого он некоторое время противостоит любым угрозам эффективнее обычного. Это гипотетическое явление учёный называет тренировкой иммунитета.

Проверка почти запущена

Концепция Нетя не является общепринятой среди иммунологов. Но пандемия заболевания COVID-19, от которого пока нет проверенной вакцины и эффективных лекарств, заставляет учёных искать нестандартные подходы.

Исследователи намерены проверить эффективность БЦЖ в деле выработки иммунитета к широкому спектру заболеваний, в том числе и к коронавирусу SARS-CoV-2. Для этого в разных концах Земли будет проведено несколько экспериментов.

В первом из них тысяча медицинских работников из Нидерландов получат либо вакцину, либо плацебо. Оценка эффективности вакцины будет проводиться, исходя из количества рабочих дней, пропущенных людьми по болезни, независимо от диагноза. Таким образом, эффективность метода именно против SARS-CoV-2 будет оценить довольно сложно.

Второе исследование также будет проведено в Нидерландах, но добровольцами станут не медики, а пожилые люди. Третий эксперимент с БЦЖ запланирован группой из Мельбурнского университета, и добровольцами снова станут медики.

Наконец, исследователи из Института биологии инфекций Общества имени Макса Планка тоже планируют провести похожий эксперимент. На сей раз в качестве вакцины будет использоваться не БЦЖ, а её генетически модифицированная версия VPM1002.

Все научные группы планируют начать работу в ближайшее время.

По современным стандартам, исследование должно быть рандомизированным и двойным слепым. Рандомизация означает, что между группами, получающими вакцину и плацебо, не должно быть систематического различия по полу, возрасту, состоянию здоровья и иным существенным факторам.

Двойной слепой метод заключается в том, что ни сам доброволец, ни непосредственно контактирующий с ним исследователь не должен знать, вакцина в шприце или плацебо. Но если последнее условие выполнить просто, то с первым возникнут проблемы. Дело в том, что инъекция БЦЖ спустя некоторое время оставляет на коже характерный след, а плацебо — нет. Поэтому испытуемому не составит труда догадаться, какой препарат ему ввели. К сожалению, это может уменьшить достоверность результатов исследования (особенно когда проводиться оно будет среди медиков).

Сидим дома и моем руки

Напомним, что в России вакцина БЦЖ в обязательном порядке вводится новорождённым. Однако стоит помнить, что вопрос о её положительном влиянии на иммунитет к SARS-CoV-2 ещё не решён. Во всяком случае она не является гарантированной защитой от заражения. Это наглядно демонстрируют цифры: по данным на 31 марта 2019 года в нашей стране зафиксировано более 2300 случаев заболевания, причём прирост составляет несколько сотен в сутки.

На данный момент самое важное — соблюдать карантинные меры. В перспективе же эффективным решением должна оказаться вакцина от SARS-CoV-2. Напомним, что в США уже начались её клинические испытания. В России свой вариант вакцины пока тестируют на животных.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что в США одобрили лечение от COVID-19 с помощью плазмы крови выздоровевших пациентов.

Текст: Вести.Наука

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