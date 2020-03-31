РСПП и Сбербанк разработают меры поддержки россиян, не имеющих возможности вернуться в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) и Сбербанку разработать до 2 апреля меры материальной поддержки россиян, не имеющих возможности вернуться в Россию.

Минфин обязан выделить МИДу деньги для поддержки россиян, не имеющих возможности вернуться в Россию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания, отмечено в поручении.

МИД обязан оказать таким россиянам материальную помощь.

Пограничной службе ФСБ и Роспотребнадзору поручено наладить регистрацию и заполнение электронной формы на ЕПГУ для прибывающих в Россию граждан, не имеющих технической возможности, до прохождения гражданами пограничного контроля.

Власти устанавливают точное количество россиян, которые находятся за границей и пока не имеют возможности вернуться в Россию.