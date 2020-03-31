В правительстве России закрыты все столовые и буфеты

В здании правительства России на Краснопресненской набережной закрылись все столовые и буфеты. Это сделано в рамках борьбы с распространением коронавируса.

С 1 апреля столовые в кабмине будут работать только на вынос, есть в зале нельзя. Также указаны телефонные номера и адрес электронной почты для приема заказов.



В Доме правительства продолжает работать магазин-кулинария. Там можно купить сыр, колбасу, чай, сладости, мороженое и алкоголь. Также есть выбор готовых блюд, а в холодильниках — замороженные вареники и пельмени.

Как сообщает РИА Новости, магазин уже начал готовиться к Пасхе, которая в этом году будет отмечаться 19 апреля. Можно приобрести трафареты, наклейки и наборы для украшения яиц.