Коллекцию из восьми раритетных ГАЗов продают за 200 млн рублей

"Конструкторское бюро Смирнова" выставило на авто.ру коллекцию уникальных экземпляров разработок Горьковского автозавода на базе культовой "эмки". В собрании присутствуют, например, гоночная версия, бронеавтомобиль и даже трехосный пикап.

Продавцы-реставраторы, которые, собственно, и сформировали коллекцию, объясняют ее высокую цену инвестиционной привлекательностью: каждый экземпляр ценен по отдельности, но в составе тематического собрания их ценность заметно повышается. Утверждается, что эта коллекция - единственная в мире.

В нее входит, например, уникальный трехосный ГАЗ-21, пикап повышенной проходимости - единственный сохранившийся экземпляр из ста собранных на заводе. Единственным экземпляром оказался и построенный на его базе семиместный седан ГАЗ-25.

Еще два пикапа - это двухосные ГАЗ М-415 и ГАЗ-61-415, но если первый считается относительно массовой моделью, то второй так и остался плодом эксперимента: в 1939 году собрано было всего две единицы.

Своего рода жемчужиной коллекции можно считать так называемый "гоночный Липгарта" - первый спорткар Советского Союза, собранный на заводе под руководством знаменитого конструктора. И это единственная неоригинальная машина из коллекции: всего было построено два экземпляра ГАЗ ГЛ-1, и ни один из них не дожил до наших дней.