Японский бизнесмен получил $8,2 миллиона за поддержку проведения Олимпиады в Токио

Японский бизнесмен, получивший миллионы долларов за свою работу во время успешной кампании на получение права провести Олимпийские игры 2020 года в Токио, которые были перенесены из-за коронавируса, заявил о поддержке влиятельного чиновника, который подозревается французскими властями в получении взяток.

Харуюки Такахаши, бывший руководитель рекламного агентства Dentsu Inc, получил вознаграждение в размере 8,2 миллиона долларов от комитета, который вел заявку Токио на Игры 2020 года, согласно финансовым отчетам, которые изучило агентство Reuters.

Такахаши рассказал, что его работа включала лоббирование среди членов Международного олимпийского комитета (МОК), таких как Ламин Диак, экс-олимпийского гонщика, и что он вручал подарки Диаку, включая цифровые камеры и часы Seiko.

"Они дешевые", — сказал он.

Благодаря платежам Такахаши стал крупнейшим получателем денег со стороны токийского комитета по заявкам, который финансировался японскими компаниями.

После участия в успешной кампании в Токио Такахаши был назначен в правление организационного комитета Токио 2020, группы, которой поручено проводить летние Игры после того, как это право получила Япония.

Такахаши подтвердил получение платежей, но отказался дать полный отчет о том, как он использовал деньги токийского комитета. Он сказал, что призвал Диака поддержать предложение Токио, но отрицал какую-либо коррупционную составляющую.

Правила Международного олимпийского комитета (МОК) допускают вручение подарков номинальной стоимости во время конкурса на проведение Игр 2020 года, но не предусматривают конкретную сумму.

За день до голосования 2013 года Диак сообщил собранию представителей африканских олимпийцев, что он планирует поддержать Токио, однако он не настаивал на том, как должны голосовать другие, сказал адвокат.

Банковские документы были предоставлены французской прокуратуре правительством Японии в рамках расследования, проведенного Францией по вопросу о том, выплатил ли токийский комитет 2,3 миллиона долларов США через сингапурского консультанта, чтобы Япония смогла заручиться поддержкой Диака в конкурсе на проведение Игр 2020 года.

86-летний Диак постоянно отрицает какие-либо нарушения. Его адвокат сказал, что Диак "отвергает все обвинения во взяточничестве".

Французы также проводят расследование в отношении сына Диака по подозрению в том, что он получил основную часть денег, выплаченных сингапурскому консультанту, и передал деньги своему отцу, чтобы обеспечить голоса за Токио.

Подготовка к Олимпийским играм обошлась японским налогоплательщикам примерно в 13 миллиардов долларов, а задержка Игр привела в замешательство корпоративных спонсоров, которые заплатили рекордные 3 миллиарда долларов за участие в Олимпийских играх по состоянию на июнь 2019 года.