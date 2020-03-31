Санкции США стоили Huawei 12 миллиардов долларов

Компания Huawei сообщила о замедлении роста прибыли в 2019 году, когда США внесли китайского технологического гиганта в "черный список". Между тем, топ-менеджер компании сообщил CNBC, что влияние коронавируса на бизнес пока очень сильно.

Выручка китайской компании за прошлый год составила 858,8 млрд юаней ($123 миллиарда), что на 19,1% больше в ежегодном сравнении. Чистая прибыль составила 62,7 миллиарда юаней ($9 миллиардов), что на 5,65% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Для сравнения, рост прибыли в 2018 году был около 25% и 28% в 2017 году. Объем денежных средств, поступивших от операционной деятельности, превысил 91,4 млрд юаней, продемонстрировав рост на 22,4% относительно предыдущего года.

В рамках долгосрочного непрерывного инвестирования в новые технологии и исследования компания Huawei вложила в НИОКР 15,3% своей выручки за 2019 год, или 131,7 млрд юаней. Общие затраты компании на НИОКР за последнее десятилетие превысили 600 млрд юаней.

Эрик Сюй, председатель совета директоров компании Huawei, заявил в интервью CNBC, что компания не достигла своих финансовых прогнозов. В начале 2019 года Huawei рассчитывала на выручку в размере около 858,8 млрд юаней или $123 млрд, с чем и завершила год. Но в апреле прошлого года компания готовилась повысить эту цель до 135 миллиардов долларов.

В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм. В него вошли такие компании, как Google, которой больше не разрешалось лицензировать китайской компании свою операционную систему для мобильных устройств Android.

По заявлению Эрика Сюя, "черный список" стоил компании 12 миллиардов долларов. "Мы не достигли нашим пересмотренных целей в размере 135 миллиардов долларов. Нам не хватило 12 миллиардов долларов. Это были результаты санкций США", — сказал Сюй в комментарии CNBC.

"Нам пришлось столкнуться с проблемами, связанными с бесперебойностью поставок, и мы должны были решить проблемы с поставками в краткосрочной перспективе, чтобы поставлять определенные продукты нашим клиентам. Кроме того, нам пришлось увеличить инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", — добавил Сюй, говоря о том, почему рост чистой прибыли замедлился.

Прошлый год для Huawei был трудным — США продолжили свою кампанию по блокированию допуска Huawei к телекоммуникационным сетям 5G по всему миру. Мобильные сети пятого поколения, известные как 5G, обещают сверхбыструю скорость передачи данных и способность поддерживать технологии будущего, такие как самоуправляемые автомобили. Соединенные Штаты высказывают опасения по поводу использования оборудования Huawei, так как считают, что компания может открыть властям КНР доступ к передаваемым по сети данным. В Huawei категорически отрицают такую возможность.

Недавно также стало известно, что высшие должностные лица, входящие в кабинет в администрации Трампа, приготовили новые меры по ограничению глобальных поставок чипов компании Huawei. В соответствии с готовящимися изменениями иностранные компании, которые используют американское оборудование для производства чипов, должны будут получить американскую лицензию, прежде чем продавать определенные чипы Huawei. Один из источников сообщил агентству Reuters, что изменение правил направлено на ограничение продажи сложных чипов Huawei, а не старых, широко доступной полупроводниковой продукции для потребительской электроники.

Так как большинство оборудования для производства чипов, используемых во всем мире, полагается на американские технологии, изменение будет представлять собой расширение органа экспортного контроля, что, по мнению некоторых экспертов, может не понравиться американским союзникам.

Европейские партнеры и чиновники и так в значительной степени игнорировали настойчивые требования США, которые стараются всеми силами не допустить крупнейшего китайского производителя телекоммуникационного оборудования до участия в развертывании в США сетей 5G.

Несмотря на то что администрация Трампа оказывает давление на европейские страны, чтобы те прекратили использовать оборудование Huawei Technologies Co., китайский телекоммуникационный гигант увеличивает свое присутствие в Европе, подав в прошлом году больше заявок на патенты, чем любая другая компания.

Согласно отчету Европейского патентного ведомства компания Huawei подала 3524 патентные заявки. Для сравнения, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. подал 2 858 заявок. Две трети заявок Huawei были поданы в области цифровых коммуникаций, куда включены и технологии, использующиеся для построения и функционирования мобильных сетей пятого поколения.

Как сообщает компания, в 2019 году бизнес-группа Huawei Carrier заняла лидирующие позиции в области коммерческого развертывания сетей 5G. Чтобы расширить возможности коммерческого применения и стимулировать дальнейшее развитие технологий в сфере 5G, компания совместно с партнерами – операторами связи создала по всему миру инновационные центры для продвижения 5G-решений. В настоящее время решение Huawei для базовых станций RuralStar применяется примерно в 50 странах и регионах, обеспечивая свыше 40 млн жителей удаленных районов мобильным Интернетом. В 2019 году выручка от продаж, полученная бизнес-группой Huawei Carrier, выросла на 3,8% относительно предыдущего года и достигла 296,7 млрд юаней.

Большая часть спада доходов Huawei произошла в потребительском подразделении, на которое приходилось более 54% от общего объема продаж компании в 2019 году. В 2018 году оно обогнало основную деятельность Huawei по производству сетевого оборудования и стало крупнейшим подразделением компании. "Больше всего пострадал потребительский бизнес Huawei", — сказал Сюй.

Подразделение, которое включает в себя смартфоны и ноутбуки, принесло выручку в 467,3 миллиарда юаней или 66,93 миллиарда долларов в 2019 году. Это на 10 млрд. долларов меньше, чем было запланировано Huawei. На этот спад также повлияли санкции США, считает топ-менеджер Huawei. Речь идет о запрете лицензирования софта от Google. В Китае, где службы Google запрещены, а у китайских потребителей есть альтернативы, это не так уж и важно. Но на международных рынках компания Huawei продает свои телефоны с операционной системой Google Android, которая включает такие приложения, как Gmail или Карты Google.

Сейчас Huawei выпустила два флагманских смартфона без лицензии Google Android — Mate 30 в прошлом году и P40 ранее в этом месяце.

Китайский технологический гигант все же сумел стать вторым по величине производителем смартфонов в мире по доле рынка в 2019 году, обогнав компанию Apple, в основном за счет удвоения своих усилий в Китае. "На долю Китая пришлось примерно три из пяти проданных Huawei смартфонов по всему миру в 2019 году, и в 2020 году эта цифра собирается еще больше увеличиться", — сказал Нил Шах (Neil Shah), директор по исследованиям компании Counterpoint Research, в интервью CNBC.

Вспышка коронавируса в Китае в начале года заставила страну практически закрыться. Это привело к тому, что предприятия и фабрики оставались закрытыми в течение длительного периода времени. Huawei делает ставку на производство в Китае всего, от сетевого оборудования до смартфонов. Но компания говорит, что ее "производственная деятельность" в Китае сейчас "полностью восстановлена", хотя еще слишком рано судить о том, какое именно влияние коронавирус окажет на бизнес.

"Теперь мы можем оценить уровень воздействия пандемии на наши рыночные показатели в Китае. Но на данный момент, в свете продолжающегося распространения пандемии по всему миру, очень трудно сказать, насколько сильным может быть ее влияние на наш бизнес", — сказал Сюй.

На вопрос, сможет ли Huawei удовлетворить спрос своих клиентов, Сюй ответил, что сможет в "краткосрочной перспективе", но "если коронавирусная пандемия затянется и не сможет сдерживаться в глобальном масштабе, а некоторые из наших поставщиков прекратят производство, то мы обязательно столкнемся с трудностями в долгосрочной перспективе".