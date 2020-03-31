  • USD
    77.7325
  • EUR
    85.7389
  • IMOEX
    2462.39
  • RTSI
    988.96
  • DJA
    7365.27
  • NASDAQ
    7774.15
  • BRENT
    23.49
  • ГАЗПРОМ
    179.28
  • Газпрнефть
    296.85
  • Роснефть
    311.5
  • АЛРОСА
    60.31
  • Сбербанк
    184.8
31 марта 202014:37

Санкции США стоили Huawei 12 миллиардов долларов

EPA

Компания Huawei сообщила о замедлении роста прибыли в 2019 году, когда США внесли китайского технологического гиганта в "черный список". Между тем, топ-менеджер компании сообщил CNBC, что влияние коронавируса на бизнес пока очень сильно.

Выручка китайской компании за прошлый год составила 858,8 млрд юаней ($123 миллиарда), что на 19,1% больше в ежегодном сравнении. Чистая прибыль составила 62,7 миллиарда юаней ($9 миллиардов), что на 5,65% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Для сравнения, рост прибыли в 2018 году был около 25% и 28% в 2017 году. Объем денежных средств, поступивших от операционной деятельности, превысил 91,4 млрд юаней, продемонстрировав рост на 22,4% относительно предыдущего года. 

В рамках долгосрочного непрерывного инвестирования в новые технологии и исследования компания Huawei вложила в НИОКР 15,3% своей выручки за 2019 год, или 131,7 млрд юаней. Общие затраты компании на НИОКР за последнее десятилетие превысили 600 млрд юаней.

Эрик Сюй, председатель совета директоров компании Huawei, заявил в интервью CNBC, что компания не достигла своих финансовых прогнозов. В начале 2019 года Huawei рассчитывала на выручку в размере около 858,8 млрд юаней или $123 млрд, с чем и завершила год. Но в апреле прошлого года компания готовилась повысить эту цель до 135 миллиардов долларов.

В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм. В него вошли такие компании, как Google, которой больше не разрешалось лицензировать китайской компании свою операционную систему для мобильных устройств Android.

По заявлению Эрика Сюя, "черный список" стоил компании 12 миллиардов долларов. "Мы не достигли нашим пересмотренных целей в размере 135 миллиардов долларов. Нам не хватило 12 миллиардов долларов. Это были результаты санкций США", — сказал Сюй в комментарии CNBC.

"Нам пришлось столкнуться с проблемами, связанными с бесперебойностью поставок, и мы должны были решить проблемы с поставками в краткосрочной перспективе, чтобы поставлять определенные продукты нашим клиентам. Кроме того, нам пришлось увеличить инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", — добавил Сюй, говоря о том, почему рост чистой прибыли замедлился.

Прошлый год для Huawei был трудным — США продолжили свою кампанию по блокированию допуска Huawei к телекоммуникационным сетям 5G по всему миру. Мобильные сети пятого поколения, известные как 5G, обещают сверхбыструю скорость передачи данных и способность поддерживать технологии будущего, такие как самоуправляемые автомобили. Соединенные Штаты высказывают опасения по поводу использования оборудования Huawei, так как считают, что компания может открыть властям КНР доступ к передаваемым по сети данным. В Huawei категорически отрицают такую возможность.

Недавно также стало известно, что высшие должностные лица, входящие в кабинет в администрации Трампа, приготовили новые меры по ограничению глобальных поставок чипов компании Huawei. В соответствии с готовящимися изменениями иностранные компании, которые используют американское оборудование для производства чипов, должны будут получить американскую лицензию, прежде чем продавать определенные чипы Huawei. Один из источников сообщил агентству Reuters, что изменение правил направлено на ограничение продажи сложных чипов Huawei, а не старых, широко доступной полупроводниковой продукции для потребительской электроники.

Так как большинство оборудования для производства чипов, используемых во всем мире, полагается на американские технологии, изменение будет представлять собой расширение органа экспортного контроля, что, по мнению некоторых экспертов, может не понравиться американским союзникам.

Европейские партнеры и чиновники и так в значительной степени игнорировали настойчивые требования США, которые стараются всеми силами не допустить крупнейшего китайского производителя телекоммуникационного оборудования до участия в развертывании в США сетей 5G.

Несмотря на то что администрация Трампа оказывает давление на европейские страны, чтобы те прекратили использовать оборудование Huawei Technologies Co., китайский телекоммуникационный гигант увеличивает свое присутствие в Европе, подав в прошлом году больше заявок на патенты, чем любая другая компания.

Согласно отчету Европейского патентного ведомства компания Huawei подала 3524 патентные заявки. Для сравнения, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. подал 2 858 заявок. Две трети заявок Huawei были поданы в области цифровых коммуникаций, куда включены и технологии, использующиеся для построения и функционирования мобильных сетей пятого поколения.

Как сообщает компания, в 2019 году бизнес-группа Huawei Carrier заняла лидирующие позиции в области коммерческого развертывания сетей 5G. Чтобы расширить возможности коммерческого применения и стимулировать дальнейшее развитие технологий в сфере 5G, компания совместно с партнерами – операторами связи создала по всему миру инновационные центры для продвижения 5G-решений. В настоящее время решение Huawei для базовых станций RuralStar применяется примерно в 50 странах и регионах, обеспечивая свыше 40 млн жителей удаленных районов мобильным Интернетом. В 2019 году выручка от продаж, полученная бизнес-группой Huawei Carrier, выросла на 3,8% относительно предыдущего года и достигла 296,7 млрд юаней.

Большая часть спада доходов Huawei произошла в потребительском подразделении, на которое приходилось более 54% от общего объема продаж компании в 2019 году. В 2018 году оно обогнало основную деятельность Huawei по производству сетевого оборудования и стало крупнейшим подразделением компании. "Больше всего пострадал потребительский бизнес Huawei", — сказал Сюй.

Подразделение, которое включает в себя смартфоны и ноутбуки, принесло выручку в 467,3 миллиарда юаней или 66,93 миллиарда долларов в 2019 году. Это на 10 млрд. долларов меньше, чем было запланировано Huawei. На этот спад также повлияли санкции США, считает топ-менеджер Huawei. Речь идет о запрете лицензирования софта от Google. В Китае, где службы Google запрещены, а у китайских потребителей есть альтернативы, это не так уж и важно. Но на международных рынках компания Huawei продает свои телефоны с операционной системой Google Android, которая включает такие приложения, как Gmail или Карты Google.

Сейчас Huawei выпустила два флагманских смартфона без лицензии Google Android — Mate 30 в прошлом году и P40 ранее в этом месяце.

Китайский технологический гигант все же сумел стать вторым по величине производителем смартфонов в мире по доле рынка в 2019 году, обогнав компанию Apple, в основном за счет удвоения своих усилий в Китае. "На долю Китая пришлось примерно три из пяти проданных Huawei смартфонов по всему миру в 2019 году, и в 2020 году эта цифра собирается еще больше увеличиться", — сказал Нил Шах (Neil Shah), директор по исследованиям компании Counterpoint Research, в интервью CNBC.

Вспышка коронавируса в Китае в начале года заставила страну практически закрыться. Это привело к тому, что предприятия и фабрики оставались закрытыми в течение длительного периода времени. Huawei делает ставку на производство в Китае всего, от сетевого оборудования до смартфонов. Но компания говорит, что ее "производственная деятельность" в Китае сейчас "полностью восстановлена", хотя еще слишком рано судить о том, какое именно влияние коронавирус окажет на бизнес.

"Теперь мы можем оценить уровень воздействия пандемии на наши рыночные показатели в Китае. Но на данный момент, в свете продолжающегося распространения пандемии по всему миру, очень трудно сказать, насколько сильным может быть ее влияние на наш бизнес", — сказал Сюй.

На вопрос, сможет ли Huawei удовлетворить спрос своих клиентов, Сюй ответил, что сможет в "краткосрочной перспективе", но "если коронавирусная пандемия затянется и не сможет сдерживаться в глобальном масштабе, а некоторые из наших поставщиков прекратят производство, то мы обязательно столкнемся с трудностями в долгосрочной перспективе".

Сейчас

15:31

Похороны драматурга Зорина будут закрытыми

15:24

В мире уже более 800 тысяч заболевших коронавирусом

15:07

Кремль: система здравоохранения работает очень хорошо

14:40

Россия подходит к пику заболеваемости Covid-19

13:21

Столичные СИЗО закрылись от посторонних

12:22

Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

12:09

Оперштаб: число заболевших в России увеличилось до 2337 человек

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Главный эпидемиолог: Россия подходит к пику заболеваемости Covid-19

Главный эпидемиолог: Россия подходит к пику заболеваемости Covid-19

27 минут назад
Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

Мишустин: меры по поддержке экономики принимаются ежедневно

1 час назад
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

2 часа назад
Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

Россияне ответили, насколько встревожены ситуацией с коронавирусом

3 часа назад
Митрополит Тихон: те, кто говорит, что коронавирусом нельзя заразиться в храме - нечестивцы

Митрополит Тихон: те, кто говорит, что коронавирусом нельзя заразиться в храме - нечестивцы

1 час назад
Психологи дали советы, как пережить карантин с родными и не разрушить семью

Психологи дали советы, как пережить карантин с родными и не разрушить семью

49 минут назад
Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

Собака в аренду: для прогулок на время карантина москвичам предлагают "друга на час"

1 час назад
Свадьбы не будет: столичные ЗАГСы отменили торжества

Свадьбы не будет: столичные ЗАГСы отменили торжества

59 минут назад
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками

42 минуты назад
В Москве умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин

В Москве умер автор "Покровских ворот" Леонид Зорин

4 часа назад
Распространённая вакцина от туберкулёза спасает от коронавируса?

Распространённая вакцина от туберкулёза спасает от коронавируса?

1 час назад
ИЗОизоляция: любители искусства нашли новый способ развлечься на карантине

ИЗОизоляция: любители искусства нашли новый способ развлечься на карантине

2 часа назад
Глава UFC Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Глава UFC Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

5 часов назад
Выбор редакции: многосерийная драма "Анна Каренина" Карена Шахназарова

Выбор редакции: многосерийная драма "Анна Каренина" Карена Шахназарова

5 часов назад
"Танцы со звездами": новый сезон - на телеканала "Россия 1"

"Танцы со звездами": новый сезон - на телеканала "Россия 1"

7 часов назад
35
Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

30.03.2020 13:21
Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

30.03.2020 08:20
5 лет жизни в больнице: судьбой девочки-затворницы займется опека

5 лет жизни в больнице: судьбой девочки-затворницы займется опека

1 час назад
"Девушки, не надо мне писать". Емельяненко-младший нашел себе невесту

"Девушки, не надо мне писать". Емельяненко-младший нашел себе невесту

1 час назад
От "Катюши" до "Журавлей": челябинцы начали петь песни на балконах во время самоизоляции

От "Катюши" до "Журавлей": челябинцы начали петь песни на балконах во время самоизоляции

1 час назад
COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

1 час назад
Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

1 час назад
Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

Москвичи рассказали, как защищаются от коронавируса, выходя в магазин

2 часа назад
Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

Госдума одобрила закон об отсрочке по уплате налогов

2 часа назад
Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

Повышены штрафы для нарушителей воинского учета

2 часа назад
Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

2 часа назад
В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

3 часа назад
Таран и погоня со стрельбой: в Подмосковье задержали угонщика скорой помощи

Таран и погоня со стрельбой: в Подмосковье задержали угонщика скорой помощи

3 часа назад
Министр образования: количество бюджетных мест в вузах будет увеличиваться

Министр образования: количество бюджетных мест в вузах будет увеличиваться

3 часа назад
6 условий объявления комендантского часа в странах мира

6 условий объявления комендантского часа в странах мира

3 часа назад
63 дня на свои: насколько в среднем хватит денег при потере работы

63 дня на свои: насколько в среднем хватит денег при потере работы

3 часа назад
Парижский автосалон отменили из-за коронавируса: моторшоу поменяет формат

Парижский автосалон отменили из-за коронавируса: моторшоу поменяет формат

3 часа назад
"Не верьте слухам!", — раскаялась распространительница фейков о смерти от коронавируса

"Не верьте слухам!", — раскаялась распространительница фейков о смерти от коронавируса

3 часа назад
Инвалидность в России будут устанавливать заочно

Инвалидность в России будут устанавливать заочно

3 часа назад
Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции

Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции

4 часа назад
Распространителей опасных фейков заставят заплатить. Или посидеть

Распространителей опасных фейков заставят заплатить. Или посидеть

4 часа назад
Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

4 часа назад
Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

4 часа назад
Космонавтов, которые вернутся на Землю, могут изолировать на 14 дней

Космонавтов, которые вернутся на Землю, могут изолировать на 14 дней

5 часов назад
Сбербанк объявил "эквайринговые каникулы" для бизнеса

Сбербанк объявил "эквайринговые каникулы" для бизнеса

5 часов назад
Российским властям предложили замедлить иностранные интернет-сервисы

Российским властям предложили замедлить иностранные интернет-сервисы

5 часов назад
В Москве резко вырос спрос на пособие по безработице

В Москве резко вырос спрос на пособие по безработице

5 часов назад
Коронавирус: из больниц Москвы выписаны еще 42 человека

Коронавирус: из больниц Москвы выписаны еще 42 человека

5 часов назад
Главный нарколог: то, что курение спасает от коронавируса - вредный миф

Главный нарколог: то, что курение спасает от коронавируса - вредный миф

5 часов назад
С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

С 1 апреля аэроэкспрессы будут ходить в два раза реже

5 часов назад
Сроки приемной кампании в вузы будут перенесены

Сроки приемной кампании в вузы будут перенесены

5 часов назад
Александр Овечкин: на карантине почти все время провожу с сыном

Александр Овечкин: на карантине почти все время провожу с сыном

6 часов назад
"Стену вынесло": поврежденную при взрыве пятиэтажку в Зеленогорске проверят на устойчивость

"Стену вынесло": поврежденную при взрыве пятиэтажку в Зеленогорске проверят на устойчивость

6 часов назад
Порье вызвался заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Порье вызвался заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

6 часов назад
"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

30.03.2020 14:50
"Одноклассники" запустили сервисы "Госуслуг" внутри соцсети

"Одноклассники" запустили сервисы "Госуслуг" внутри соцсети

38 минут назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку