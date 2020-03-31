Оборонец "Салавата" Сергеев может перебраться в заокеанскую "Флориду"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз" заинтересован в переходе игрока защитной линии уфимского "Салавата Юлаева" Артема Сергеева. По сообщениям инсайдеров из стана "пантер" 27-летнему оборонцу может быть предложен контракт на два сезона.

Сергеев с 2009 до 2015 года выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в основу клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг", выступая в региональных канадских и американских лигах. В КХЛ числился в ЦСКА, но два сезона провел в аренде, а за "Салават" выступает с 2018 года и контракт с уфимским клубом истекает 30 апреля.

В нынешнем сезоне защитник провел за Уфу 53 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и имеет очень неплохой показатель полезности "+3" при средней цифре игрового времени 20 мин. 15 сек., напоминает "Спорт-экспресс". Сергеев может перебраться в НХЛ в статусе свободногоагента.