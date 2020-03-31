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Коронавирус 7 минут назад

31 марта 202015:29

Представитель Лещенко: певец сдал повторный тест на COVID-19, в его окружении больных нет

Global Look Press

Певец Лев Лещенко, заболевший пневмонией, сдал повторный анализ на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил в соцсети директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель.

"Тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный)", – написал Гайдель на странице Лещенко в Instagram. Он добавил, что у супруги артиста Ирины результат теста оказался отрицательным.

Изданию StarHit Гайдель сообщил, что народный артист РСФСР еще не вылечился от пневмонии – "ему то лучше, то хуже". Впрочем, дишит певец самостоятельно.

"Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась", – рассказал Гайдель.

Он добавил, что среди коллег и окружения Лещенко заразившихся коронавирусом нет. В частности, не нашли вируса у друга Лещенко – юмориста Владимира Винокура.

Гайдель также предложил поддержать певца в соцсетях. Он обратился к поклонникам и подписчикам, призава их спеть песню "Надежда", записать это на видео и выложить в интернет под тегом #левнадежда.

"Давайте каждый, кто может, запишет песню "Надежда" на видео и пошлет свои лучики Льву Валерьяновичу и Ирине", – написал Гайдель в Instagram.

О госпитализации Лещенко в больницу Коммунарки, куда отправляют заразившихся коронавирусом, стало известно 24 марта. Сообщалось, что артист, 11 марта вернувшийся с гастролей, почувствовал недомогание и сам обратился к врачам.
 

 

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